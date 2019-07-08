https://static.news.ru/photo/7815fee4-a15c-11e9-9b97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов предложил объявить 2020 год годом многодетной семьи. Письмо с инициативой (есть в распоряжении News.ru) направили президенту РФ Владимиру Путину.

Основной темой предложения является организация государственной демографической политики, основанной на культе многодетной семьи.

Как отмечает автор письма, данная политика уже была сформулирована российским лидером в послании Федеральному собранию, а именно сделать нормой трёхдетную семью.

Крупнов напомнил про заявление вице-премьера Татьяны Голиковой о естественной убыли населения.

Согласно даже официальному демографическому прогнозу до 2035 года Росстата России, к 2024 году естественная убыль населения составит уже более полумиллиона человек, — говорится в документе.

Крупнов предложил освободить более 1,8 млн многодетных семей от оплаты услуг ЖКХ, определить единый правовой статус каждой такой семьи, ввести для шести тысяч многодетных семей с 8 и более детьми ежемесячные президентские гранты в размере 70 тысяч рублей.

Как ранее писал News.ru, население РФ снижается катастрофическими темпами. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».