Якутский Дед Мороз назвал детей меркантильными

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Дети в последнее время часто заказывают на Новый год дорогие гаджеты, но некоторые просят подарить здоровье родным. Об этом рассказал якутский Дед Мороз Эхээ Дьыл.

«Приходит много писем. Современные дети стали немножко меркантильными, стали просить айфоны и компьютерную технику. Но есть и те, кто просит подарить здоровье родным», — цитирует Эхээ Дьыла РИА Новости.

Якутскому Деду Морозу запомнилось также письмо одной девочки, которая призвала его следить за здоровьем.

«Она написала: „Дедушка Дьыл, не болейте и не умирайте! Если вы умрёте, Новый год никогда больше не наступит“», — рассказал Эхээ Дьыл.

С якутского Эхээ Дьыл переводится «Дед Сезон». Это один из двух Дедов Морозов в Республике Саха (Якутия). Создателем персонажа Эхээ Дьыла является доктор биологических наук Гавриил Угаров, работавший в Северо-Восточном федеральном университете имени М. К. Аммосова.

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