Россиян просят аккуратно обращаться с петардами

https://news.ru/storage/news/ade68dbee1cc1612b2b5a16802f7604d/388f1281-02c2-402d-9952-1fe429bf6f96_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Россиянам напомнили о правилах приобретения и обращения с пиротехникой. Рекомендации подготовил Роспотребнадзор накануне новогодних праздников.

Специалисты не советуют покупать петарды в местах несанкционированной торговли. По закону продавать пиротехнику можно только в магазинах, павильонах и киосках, где исключено попадание на продукцию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, сообщает Nation News.

При покупке надо обращать внимание на внешний вид — упаковка должна быть целая, с сертификационным знаком и единым знаком обращения на рынке ЕАЭС.

Кроме того, на всех пиротехнических изделиях должно быть прописано в том числе название, предупреждение об опасности, наименование и адрес организации–изготовителя, срок годности, требования по безопасному хранению и утилизации, инструкция по применению.

Пиротехнику запрещено использовать на крышах и балконах, на стадионах и во время массовых мероприятий. В помещениях можно пользоваться бенгальскими огнями, тортовыми свечами и хлопушками. Нельзя бросать пиротехнические изделия, а также курить рядом с ними.

Хранить пиротехнику следует в сухих отапливаемых помещениях и недоступных для детей местах. Разбирать пиротехнические изделия запрещено.

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