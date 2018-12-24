Россиян просят аккуратно обращаться с петардами

Россиянам напомнили о правилах приобретения и обращения с пиротехникой. Рекомендации подготовил Роспотребнадзор накануне новогодних праздников.
Специалисты не советуют покупать петарды в местах несанкционированной торговли. По закону продавать пиротехнику можно только в магазинах, павильонах и киосках, где исключено попадание на продукцию прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, сообщает Nation News.
При покупке надо обращать внимание на внешний вид — упаковка должна быть целая, с сертификационным знаком и единым знаком обращения на рынке ЕАЭС.
Кроме того, на всех пиротехнических изделиях должно быть прописано в том числе название, предупреждение об опасности, наименование и адрес организации–изготовителя, срок годности, требования по безопасному хранению и утилизации, инструкция по применению.
Пиротехнику запрещено использовать на крышах и балконах, на стадионах и во время массовых мероприятий. В помещениях можно пользоваться бенгальскими огнями, тортовыми свечами и хлопушками. Нельзя бросать пиротехнические изделия, а также курить рядом с ними.
Хранить пиротехнику следует в сухих отапливаемых помещениях и недоступных для детей местах. Разбирать пиротехнические изделия запрещено.
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