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«Роскачество» назвало самые сладкие и сочные мандарины

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Россиянам подсказали, какие мандарины лучше покупать к новогоднему столу. Рынок в преддверии праздников изучили эксперты «Роскачества».

В основном мандарины привозят в Россию из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу.

Специалисты проверили мандарины по 426 показателям. Самыми сладкими оказались мандарины сорта муркотт, однако они оказались наименее сочными. Чуть менее сладкими являются клементины, пишет ФАН. Самыми сочными оказались мандарины из Абхазии.

Эксперты отмечают, что даже зеленоватые мандарины могут быть сочными и сладкими: свежесть фрукта определяется не по цвету кожуры, а по её плотности: если кожура отстаёт, значит, мандарин долго лежал или перезрел.

Большинство сортов, поступающих в Россию, имеет маленькое количество косточек. Кроме того, все проверенные мандарины соответствуют требованиям безопасности: нет превышений по содержанию нитратов и пестицидов.

Ранее News.ru писал о том, что эксперты «Роскачества» проверили 50 торговых марок шампанского, чтобы найти лучшее из них. Игристые вина выбирали в ценовой категории от 200 до 1000 рублей. Оценивали их два зарубежных эксперта и 22 российских по 100-балльной системе.


#рынок #продукты #новыйгод
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