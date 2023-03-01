Землетрясение в Турции обрушило жилье, но не цены: гайд для покупателей Сколько стоит недвижимость в Турции и какие регионы страны считаются самыми сейсмически опасными

Фото: shutterstock

На жилье в Турции сильно падает спрос после недавних землетрясений, некоторые компании в России даже приостанавливали его продажу. Однако цены пока держатся на прежнем уровне, говорят NEWS.ru риелторы. Будут ли дешеветь турецкие квартиры и как поменяется ситуация на этом рынке — читайте в материале.

Сколько стоит недвижимость в Турции

Первое мощное землетрясение произошло 6 февраля в районе Пазарджик турецкой провинции Кахраманмараш. Его магнитуда, по разным данным, составила от 7,4 до 7,8 баллов. Подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Сирии, Ливана, Израиля и даже Грузии. Еще одно землетрясение примерно такой же магнитуды произошло днем в районе Эльбистан той же провинции. Только по итогам 6 февраля в стране было разрушено 5606 зданий, а число жертв трагедии на данный момент превысило 43,5 тыс. человек. С тех пор землетрясения в Турции, но уже с меньшими магнитудами и последствиями, периодически повторяются.

Фото: Serdar Ozsoy/Global Look Press Последствия землетрясения в Турции

Как в начале февраля сообщали NEWS.ru в компании по продаже зарубежной недвижимости Tranio, медианный бюджет (больше и меньше которого тратили на покупку квартир и домов по 50% клиентов) у русскоязычных покупателей составляет €142 тыс. И этот показатель пока не изменился, подтвердили в компании 28 февраля.

Национальной статистики февраля еще нет, и мы пока не готовы дать данные по ценам по всей стране. Но в нашей экспозиции объектов цены не снизились: застройщики их держат, и о повышении тоже пока нет анонсов, — пояснили в компании.

В свою очередь основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина говорит, что большая часть ее клиентов приобретает недвижимость в Турции с целью получения гражданства через инвестиции от $400 тыс. в Стамбуле и Бодруме.

В компании по продаже европейской недвижимости Propriete Generale Group NEWS.ru также сообщили, что пока они и партнеры не видят, чтобы землетрясения как-то сказались на ценах: ведь они не затронули те регионы, «где рынок недвижимости наиболее динамичен».

Фото: shutterstock

Что происходит со спросом

В Tranio число заявок на приобретение жилья в Турции упало после землетрясения на 41%, говорит коммерческий директор компании Елена Милишенкова. Еще одна из компаний, представитель которой пожелал остаться неназванным, временно приостановила продажи жилья в Турции.

В свою очередь основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина отмечает, что ее клиенты тоже поставили запросы на паузу.

Однако они не торопятся переориентироваться на другие страны. Связано это в первую очередь с тем, что цель многих покупателей из России — получение гражданства за инвестиции, а кроме Турции из доступных программ — только Гренада и Вануату, — объяснила она.

Похожие тенденции фиксирует и партнер фирмы Intermark Real Estate Ирина Мошева: сразу после землетрясения многие отменили поездки в Турцию, потому что не знали, продолжатся ли толчки и как будут развиваться события.

Но сейчас все уже нормализовалось — наши клиенты выезжают в Турцию, подают заявки на ВНЖ, паспорта, спада интереса мы не наблюдаем, и он на 40% выше, чем в феврале, — говорит эксперт.

Фото: shutterstock

Чего ждать от рынка недвижимости дальше

Совладелец Propriete Generale Group Иван Яринковский прогнозирует, что в регионах землетрясения спрос упадет точно.

Сейчас, возможно, люди будут интересоваться менее сейсмическими регионами Турции, если такие есть. И будут чаще задавать вопросы о жилье в других странах — то есть будут оценивать риски. Также вопрос страховки сейчас будет на повестке дня, — сказал бизнесмен.

Однако в результате землетрясения в основном пострадала недвижимость эконом-класса, поэтому говорить о влиянии катаклизма на

цены в курортных регионах или Стамбуле не стоит, считает партнер фирмы Intermark Real Estate Ирина Мошева.

Больше всего пострадали постройки, возведенные 40–50 лет назад, до 80-х годов прошлого столетия. Сейчас требования к сейсмоустойчивости зданий гораздо выше. Здания, которые мы продаем от застройщиков, например, в Стамбуле и на побережье, построены с учетом современных норм, — говорит она.

В Tranio ожидают, что на Анталийском побережье (Анталья, Кемер, Белек, Сиде, Аланья), где обычно покупают жилье иностранцы, снижения цен не будет: там растет спрос со стороны самих турков. Это подтверждают и в Intermark Real Estate, так как Анталию и Аланью оценивают как менее сейсмически активные территории.

Другое дело, что могут быть меры по сдерживанию цен от властей, чтобы поддержать местных клиентов, но пока нет информации о регулировании, и прогноз дать очень сложно, — объяснили в Tranio.

Основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина не прогнозирует большого оттока клиентов, так как опций для получения гражданства не так много.

Кроме того, застройщики страны теперь будут вовлечены в возведение нового города, поэтому, возможно, будет строиться меньше нового жилья там, где его покупают иностранцы. И это может привести к небольшому дефициту жилья и позволит ценам не падать, — говорит Никитина.

Также, по ее словам, в Турции очень сильно вырос спрос на аренду, потому что из пострадавших районов турки начали переезжать в другие.

Местные риелторы говорят, что после землетрясения цены на аренду в отдельных районах Турции выросли в 1,5–2 раза. Но пока еще прошло слишком мало времени, и серьезной аналитики нет, — добавила она.

Фото: Osman Orsal/Global Look Press

Где в Турции опасно покупать жилье

Несмотря на то что часть риелторов называют Анталийское побережье и Стамбул более-менее безопасными в плане землетрясений, турецкие ученые уверены: в число 110 опасных районов на линии сейсмического разлома в Турции входит и Анталья. Профессор-геолог Окан Тюйсюз назвал наиболее сейсмически рискованный район в провинции Анталия — это Демре с одноименным городом, расположенным между Кемером и Фетхие.

В целом Анталья и Стамбул названы в числе регионов второй степени риска.

Так, к первой степени риска отнесены в том числе провинции, пострадавшие 6 февраля: Измир, Балыкесир, Маниса, Мугла, Айдын, Денизли, Испарта, Ушак, Бурса, Биледжик Ялова, Сакарья, Дюздже, Коджаэли, Киршехир, Болу, Карабук, Хатай, Бартин, Чанкири, Токат, Амасья, Чанаккале, Эрзинджан, Тунджели, Бингол и Муш, Хаккари, Османие, Кырыккале и Сиирт.

Вторая степень риска землетрясений: Текирдаг, Стамбул (1-й и 2-й районы), Битлис, Кахраманмарас, Ван, Адияман, Ширнак, Зонгулдак, Афьон, Анталия, Самсун, Карс, Эрзурум, Батман, Ардахан, Игдир, Адана, Диярбакыр, Малатья, Эскишехир, Кютахья, Ушак, Агри, Корум.

А по словам главы отделения Палаты инженеров-геологов (JMO), геофизика Байрама Али Челтика, в прошлом у Антальи тоже есть трагические события, связанные с сильными землетрясениями и человеческими жертвами, поэтому «ясно, что они произойдут в курортной полосе в ближайшие годы».

Демре, Финике, Кемер, Манавгат, Серик, Аланья — все эти районы находятся недалеко от моря, вы копаете на метр или два, и вода выходит из-под земли. Это места, построенные на аллювиальном грунте, а значит, там ожидается значительный разрушительный эффект от землетрясения. При этом в Анталье почва во много раз хуже, чем в Кахраманмараше (где произошли трагические землетрясения 6 февраля. — NEWS.ru.), и высотность зданий тоже другая. Это означает много разрушений при гораздо менее слабом землетрясении, — добавил он.

Ранее сейсмологи также предрекли землетрясение разрушительной силы в Стамбуле. Оно может произойти в любой момент и превзойти катастрофу на юго-востоке Турции.