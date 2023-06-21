В Ассоциации банков России рассказали о рисках массовой семейной ипотеки Замглавы Ассоциации банков России Войлуков предложил ограничить выдачу семейной ипотеки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Массовый характер семейной ипотеки приведет к повышению стоимости жилья в России, заявил в интервью NEWS.ru вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. По условиям госпрограммы, семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети, могут взять кредит на покупку жилья по ставке до 6%. В основном такую ипотеку можно взять на квартиру в строящемся доме или в новостройке, если продавец — юрлицо.

Для решения демографической проблемы и поддержки многодетных семей правильным было бы, чтобы семейная ипотека была нацелена на семей с тремя и более детьми. А сегодня она распространяется в том числе на семьи с одним ребенком. В дальнейшем такая массовость неизбежно приведет к повышению стоимости недвижимости для всех, — сказал Войлуков.

Он пояснил, что низкие ставки по семейной и льготной ипотекам (последнюю эксперт тоже предлагает ограничить) привели к тому, что за два года жилье в России подорожало на 50%. Спрос на квартиры усилился, и застройщики в несколько этапов подняли цены. По мнению представителя банковской ассоциации, льготы при ипотеке нужно давать не массово, а точечно, чтобы жилье не дорожало такими быстрыми темпами.

Ранее в Минфине утверждали, что не видят необходимости в продлении программы льготной ипотеки при покупке квартир в новостройках на этот год. Но в последний момент по предложению Владимира Путина правительство все же продлило ее и семейную ипотеку до июля 2024 года, хоть и подняло ставки до 8% и 6% соответственно. В то же время в Минфине выразили желание распространить льготную ипотеку именно на чиновников, чтобы повысить их эффективность.