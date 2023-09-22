Стало известно, как быстро окупаются квартиры в России при сдаче в аренду «Авито»: приобретение вторички окупится сдачей в аренду в среднем за 14 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Покупка квартиры на вторичном рынке в России окупится сдачей в аренду в среднем за 14 лет, сообщил NEWS.ru коммерческий директор «Авито.Недвижимости» Николай Попов. Для сравнения: приобретение жилья в новостройке удастся окупить только за 19 лет, говорит эксперт. Попов пояснил, что дело в сильной разнице цен на квартиры.

По итогам августа нынешнего года средняя стоимость квартиры на первичном рынке в России составила 5,9 млн руб., а на вторичном — 4,4 млн руб. Средняя ставка аренды жилья сейчас равна 26 тыс. руб. Таким образом, срок окупаемости квартиры на «первичке» теперь составляет 19 лет, а на вторичке он равняется 14 годам, — сказал Попов.

Он также отметил, что год назад средняя стоимость квартир на первичном рынке была чуть выше — 6 млн рублей, на вторичке — сильно ниже, 3,9 млн рублей. То есть готовое жилье подорожало с августа 2022 года почти на 13%.

Попов добавил, что средние ставки долгосрочной аренды квартир тоже постепенно повышаются. Особенно это заметно в крупных городах.

Так, в Москве за год средний ежемесячный платеж за аренду по всем типам квартир увеличился с 65 тыс. руб. до 70 тыс. руб., а в Санкт-Петербурге — с 30 тыс. руб. до 35 тыс. руб., — сказал Попов.

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