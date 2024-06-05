Россиянам назвали минимальную зарплату для комфортной жизни с ипотекой Экономист Разуваев: для жизни с ипотекой нужна зарплата в 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для комфортной жизни с ипотекой необходимо зарабатывать не менее 200 тысяч рублей, заявил экономист, финансовый аналитик Александр Разуваев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что минимальная зарплата зависит также от того, где именно брать квартиру. Так, по его словам, в Новой Москве цены на квартиры одни, а в самой столице — уже другие.

Не только в Москве, но и в регионах нормальная зарплата должна быть около 200 тысяч рублей. Это чтобы потянуть ипотеку. Это самый минимум для мужчины. Есть еще и жена в семье. Тут тоже надо смотреть, где вы хотите взять ипотеку. В Новой Москве цены одни, в Москве — другие, — пояснил эксперт.

Экономист уточнил, что также важно учитывать, в каком виде человек получает зарплату. Он предупредил, что при так называемой белой зарплате ставка будет ниже, но если деньги выдают «в конверте», стоит рассчитывать на более высокую ставку.

К тому же, если у вас белая зарплата, все белое, то будет одна ставка. Если у вас «конверт», то вам дадут ипотеку, но ставка будет выше, — заключил Разуваев.

Ранее Сбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,5 процентных пункта. Минимальная ставка с 5 июня составляет 18,2%. Изменения вызваны ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Центробанка. Уточняется, что они не коснутся программ с господдержкой.