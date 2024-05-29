Россиян обяжут платить за сделку с недвижимостью в процентах РБК: кабмин начнет взимать процент от суммы сделок с недвижимостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабмин России планирует изменить порядок расчета госпошлины, которую платят физические лица и компании при осуществлении сделок с недвижимостью, передает РБК. Теперь эта стоимость будет рассчитываться как процент от суммы сделки, с такой инициативой выступили в Минфине РФ.

Согласно текущему механизму расчета госпошлина при внесении изменений в ЕГРН составляет 2000 рублей для физлиц и 20 000 рублей для юридических. Отмечается, что вышеуказанный размер выплат сохранится для недвижимых объектов ценой менее 20 млн рублей. Если стоимость имущества выше, то для расчета будет применяться иной механизм.

При осуществлении платежа размер отчислений составит 0,1% от суммы сделки для физических лиц. Та же оценка установлена для кадастровой стоимости актива. Для юридических лиц госпошлина составит 0,3% от суммы сделки. Вместе с тем предлагается устано лимит госпошлин составит 500 тысяч и 1 миллион рублей для физлиц и юрлиц соответственно.

Ранее сообщалось со ссылкой на материалы Минфина, что налог на доходы физлиц от проданных объектов недвижимости в России остается на уровне 13% до суммы в 2,4 миллиона рублей. В документах отмечается, что свыше этой суммы налог составляет 15% без дальнейшей прогрессии.