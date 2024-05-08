Путин поручил дать россиянам по 33 «квадрата». Как получить это жилье

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К 2030 году на каждого россиянина должно приходиться не менее 33 квадратных метров жилья, к 2036-му — не менее 38. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. NEWS.ru вместе с экспертами рассказывает, каким образом власти могут обеспечить населения жильем и, что не менее важно, за чей счет.

О чем именно говорится в указе президента

Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития России до 2030 года и на перспективу до 2036 года. И целый блок посвящен развитию жилищной сферы. В частности, президент поручил обеспечить россиян жильем из расчета не менее 33 квадратных метров на человека к 2030 году и не менее 38 квадратных метров — к 2036 году.

Кроме того, согласно документу, в национальные цели включено повышение доступности новостроек, модернизация коммунальной инфраструктуры и улучшение качества жилищно-коммунальных услуг для 20 млн человек до 2030 года.

Также к 2030 году должно быть обновлено не менее 20% жилищного фонда страны от показателей 2019 года, а от непригодного для проживания жилья нужно постоянно избавляться.

Как россияне обеспечены жильем сейчас

По последним данным Росстата, на конец 2023 года обеспеченность жильем в России была на уровне 28,8 квадратных метра на человека. Это существенно меньше, чем, к примеру, в странах Европы, где на одного человека приходится в среднем от 40 «квадратов», и тем более — в США и Канаде, где этот показатель превышает 70 метров.

Согласно национальным целям, в России текущий показатель должен вырасти к 2030 году на 4 квадратных метра и на 9 квадратных метров — к 2036 году.

Для сравнения: в 2020 году на одного жителя нашей страны приходилось 26,7 «квадратов», в 2015 году — 24,3, в 2010-м — 22,6, в 2005-м — 20,8, в 2000 году — 19,2, в 1995-м — всего 18.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как ранее власти предлагали увеличить этот показатель

Согласно Стратегии Минстроя о развитии строительной отрасли ЖКХ, через пять лет обеспеченность населения жильем опять же должна составлять не менее 33,3 квадратных метра на человека.

Для этого Минстрой предлагал следующие меры:

введение 1 млрд квадратных метров жилья, что потребует более 86 млрд рублей;

развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы и др.)

развитие индивидуального жилищного строительства;

восстановление прав всех обманутых дольщиков:

реализация новой программы расселения;

выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

активное формирование и развитие рынка арендного жилья.

Что может этому помешать

В последнее время площадь квартир в новостройках сокращается. По оценкам экспертов портала «Сибдом», в целом по стране по итогам прошлого года средняя площадь квартиры в новых домах составила чуть меньше 50 «квадратов».

Застройщики строят малогабаритное жилье в ответ на снижение платежеспособного спроса, чтобы расширить круг потенциальных покупателей. Благодаря уменьшению площади стоимость таких квартир оказывается меньше, объясняют эксперты. По их данным, сейчас наибольшим спросом пользуются квартиры площадью от 30 до 60 «квадратов».

Ситуацию осложняет ужесточение правил выдачи льготной ипотеки. После повышения первоначального взноса с 20% до 30% заемщикам стало еще сложнее накопить на первый взнос. Теперь им приходится выбирать жилье меньшей площади, а это значит, что студии и однокомнатные квартиры станут еще популярнее. Только такие квартиры смогут себе позволить обладатели материнского капитала при наличии минимальных накоплений. Раньше они могли купить квартиру, почти не потратив собственные средства, внеся всю сумму первого взноса за счет «детских» денег. После введения новых правил они могут рассчитывать максимум на студии, площадь которых зачастую не превышает 20–25 метров.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как эксперты видят решение проблемы

По мнению доцента кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Ермиловой, выдача жилья в соответствии с указом президента, скорее всего, будет реализовываться в рамках социальных жилищных программ и механизма социального найма. Напомним, сегодня норма предоставления площади жилого помещения в собственность или по договору социального найма составляет для гражданина без семьи 33 квадратных метра, на семью из двух человек — 42, из трех — 54. Каждый дополнительный член семьи увеличивает этот показатель на 15 квадратных метров. Ермилова допускает, что в связи с поручениями президента эти нормативы могут «обновить».

При этом эксперт не исключает разработку новых ипотечных механизмов. Сейчас действуют льготные программы, но часть из них завершит свое действие 1 июля 2024 года, а другая часть будет доступна более ограниченному кругу лиц. «Но есть вероятность появления новых [программ], которые как раз сделают жилье более доступным», — считает Ермилова. По ее словам, могут быть введены требования к строительству жилья с «необходимой квадратурой».

«То есть строить будут продолжать еще больше, но, возможно, „человейников“ с 20-метровыми студиями по 10–15 штук на этаже будет наконец меньше. Даже несмотря на то, что это самый выгодный для застройщиков продукт», — дополняет коллегу в разговоре с NEWS.ru эксперт рынка недвижимости, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.

Что еще важно понимать

Однако не стоит особо рассчитывать, что цены на жилье при этом резко снизятся. «Так или иначе, ипотека все равно начнет дешеветь вслед за снижением ключевой ставки. И в итоге в сценарии, похожем на катастрофический, масса новостроек будут стоять полупустыми, но показатель будет достигнут», — рассуждает Кричевский.

Плюс в стране сейчас бум индивидуального жилищного строительства благодаря льготной ипотеке на собственные дома — это тоже способствует увеличению среднего значения обеспеченности жильем, добавляет эксперт.

Иными словами, речь идет не о том, что всем вокруг начнут раздавать квартиры, а о достижении «необходимой средней температуры по больнице», подчеркивает Кричевский. Так что обеспечить себя этими 33 и 38 квадратными метрами россияне скорее должны сами и за свои собственные средства (в том числе через ипотеку).

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