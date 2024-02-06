Квартира с видом на море: что купить в Турции, ОАЭ по цене однушки в Москве

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Жилье в России и особенно в Москве продолжает дорожать. Часть людей задумывается об имуществе в других странах, которое они смогут или сдавать, или проводить там отпуск. NEWS.ru опросил риелторов и узнал, какое жилье можно купить в Турции, Таиланде, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратах по цене однокомнатной квартиры в столице.

Сколько сейчас стоит жилье в Москве

По данным риелторской компании «Инком-недвижимость» на середину января на вторичном рынке «старой» Москвы средняя стоимость жилья равнялась 279,3 тыс. руб. за кв. м. Рост цены за месяц составил 0,1%, за год — 1,3%. В Новой Москве за месяц жилье подорожало на 0,2%, а за год — на 1,1%, до 205,3 тыс. руб. за кв. м. В Подмосковье цены выросли на 0,2% за месяц и на 2,1% за год, до 141,7 тыс. руб. за кв. м.

Чтобы представить себе цену однушки в «старой» Москве, NEWS.ru умножил 280 тыс. рублей на 36 квадратных метров — стандартную площадь однокомнатной квартиры в хрущевке. Получилось около 10 млн руб., или 111 тыс. долларов, или 103 тыс. евро.

Какую доходность может дать жилье за границей

Как говорит в беседе с NEWS.ru директор по девелоперскому продукту риелторской компании Tranio Елена Милишенкова, с нынешним курсом рубля выбор локаций будет не таким богатым, как около 10 лет назад, но все же он есть. «Если отталкиваться от суммы в $100 тыс., то больше всего вариантов можно найти в Таиланде. В этом бюджете можно купить студию в Бангкоке, квартиры в кондоминиуме на Пхукете или в Паттайе. Все эти объекты могут приносить хороший доход от аренды — в среднем 7–8% годовых в долларовом эквиваленте», — сказала Милишенкова.

В свою очередь менее оптимистичный прогноз по доходности недвижимости в Таиланде дает управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева. По ее словам, большинство таких объектов рассматриваются с точки зрения инвестиций по программе фиксированной доходности — 5% годовых на семь лет. «И в этом случае срок собственного проживания ограничен несколькими неделями в году», — говорит она.

Если же говорить про Турцию, то, продолжает Милишенкова, на курортах Антальи стартовый ценник у застройщиков сейчас уже выше $100 тыс., но можно найти варианты на вторичном рынке. «Прогноз по доходности от аренды для Турции ниже, чем в Таиланде: в среднем до 4–5% годовых в долларах для приморских курортов и туристических районов Стамбула», — отмечает Милишенкова.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что можно купить в других странах за 10 млн руб.

Турция

Мошева отмечает, что примерно за $100 тыс. можно купить однокомнатные апартаменты в Стамбуле или в прибрежных районах. Столько же будут стоить двухкомнатные не в самых престижных локациях города или на курортах. Постоянно проживать в этой недвижимости не получится, так для оформления ВНЖ стоимость приобретенного жилья должна составлять от $200 тыс. В более дешевой квартире можно проводить только три месяца в полугодии, а в остальное время, например, сдавать в аренду, говорит Мошева.

В свою очередь в агентстве недвижимости Tranio привели другие примеры в нужном бюджете. Так, на сумму от $102–104 тыс. долларов сегодня можно купить квартиры с одной или двумя спальнями площадью до 82 кв. м в курортном городе Мерсин как в уже сданных домах, так и в тех, что построят в конце этого или начале следующего года.

Как добавляет в беседе с NEWS.ru основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина, там есть и куда более доступные варианты, например квартиры с одной спальней от 45 кв. м от $50 тыс. Если же искать ближе к морю и центру города, ценник начинается уже от $80 тыс. Похожие варианты предлагает и Tranio.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Таиланд

Как говорит Мошева, за $100 тыс. в Таиланде можно купить апартаменты площадью около 25–30 кв. м в кондоминиуме на Пхукете: «зачастую это будет комплекс в туристической локации». Никитина отмечает, что за эту сумму можно приобрести студию или квартиру площадью от 30 кв. м с одной спальней и далеко от моря.

«Ликвидная недвижимость от хорошего застройщика будет стоить уже от $120 тыс., но можно взять и от $115 тыс. на самом раннем старте продаж. В идеале необходимо иметь от $140 тыс., и это тоже будет студия или квартира с одной спальней от 30 кв. м», — говорит она.

На визу инвестора в Таиланде можно подать при инвестициях в недвижимость от $300 тыс. Для тех, у кого таких денег нет, до 30 апреля этого года действует безвизовый режим на 90 дней. Власти Таиланда указывали, что эта мера временная, для демонстрации дружественного отношения к России. До ее введения россиянам в Таиланде можно было находиться до 30 дней, а потом продлить этот срок еще на месяц.

В агентстве Tranio, в свою очередь, предлагают довольно доступные и уже сданные в эксплуатацию варианты — квартиры с одной спальней в Бангкоке от 24 кв. м и от $53 тыс. и студии там же от 23 кв. м и от $97 тыс. (цена зависит от дома и района). Также можно найти квартиры на Пхукете по ценам от $73 тыс. до $125 тыс. и сдачей домов в конце 2024 или 2025 годов.

Индонезия

Как отмечает Никитина, при бюджете в $75–100 тыс. россиянам будут доступны студии или квартиры с одной спальней площадью примерно 30–35 кв. м. «Однако если мы говорим про более ликвидные проекты, то минимальная цена составляет от $130–150 тыс.», — добавляет она.

Похожие варианты предлагают и в Tranio — квартиры 30–40 кв. м с одной спальней в районах Чангу и Переренан за $99–110 тыс. и сдачей домов в ближайшие месяцы или в третьем квартале 2025 года. В варианте за $99 тыс. есть система умного дома, гостиная, спальня, ванная комната, кухня, рабочее место, доступ к общему бассейну.

Если же брать квартиру за $110 тыс., то к ней будут прилагаться бассейн длиной 25 метров, приватные лаундж-зоны, открытый вид на закатную сторону, кинотеатр под звездным небом на крыше здания, сауна и тренажерный зал, зона ресепшен, скоростные лифты с сейсмодатчиками и просторная парковка.

Также по такой цене можно купить апартаменты в 30 кв. м в городе Убуд (тоже на Бали), говорит Мошева из Intermark Global. Но Никитина предупреждает: иностранные граждане не могут приобрести недвижимость в собственность, только в долгосрочную аренду.

«Аренда на Бали у каждого комплекса разная — в среднем на 25–30 лет. По закону максимально можно продлить до 80 лет, но только у застройщика и за доплату», — говорит Никитина.

Россияне могут находиться в Индонезии до 30 дней, возможность же оформления ВНЖ за покупку недвижимости лучше уточнять у риелторов — эти правила периодически меняются, отметила собеседница NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Объединенные Арабские Эмираты

Никитина отмечает, что в эмирате Аджман можно приобрести квартиру с одной спальней площадью 60–70 кв. м за $110 тыс. В эмирате Шарджа сегодня доступны студии от 45 кв. м за $105 тыс.

«В Дубае сложно найти что-то ликвидное в таком бюджете, но можно приобрести студию 25 кв. м в развивающихся районах. Резидентскую визу (аналог ВНЖ) в Дубае можно получить при инвестициях от $205 тыс. В остальных эмиратах „золотая“ виза будет стоить от $545 тыс.», — продолжает Никитина.

По ее словам, если таких денег нет, ОАЭ предлагают различные варианты — нахождение без визы до 90 дней, оформление рабочей визы или визы по открытию бизнеса.

За $106–109 тыс. можно найти квартиры от 38 кв. м с одной спальней, с выходом к бассейну, саду и даже морю, заключили в риелторской компании.

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