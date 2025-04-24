Кирилл Пуртов: объекты недвижимости на инвестпортале доступны всем желающим

Фото: Пресс-служба Департамента по конкурентной политике Москвы

Москва идет по пути цифровизации на всех направлениях. Одна из ключевых задач, которые решают власти города, — развитие площадок для участия в открытых торгах и закупках. О том, как и для кого работают цифровые сервисы, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал NEWS.ru.

— Кирилл Сергеевич, расскажите, как город способствует развитию конкурентной среды в столице. Какие инструменты сегодня помогают упростить участие в государственных закупках и городских торгах?

— Развитие конкуренции — одна из основных задач нашего департамента. Для этого, например, в Москве созданы и постоянно совершенствуются цифровые площадки и сервисы для участия в открытых торгах и закупках. Предпринимателям и другим жителям столицы достаточно иметь электронную подпись и выход в Сеть, чтобы предложить госучреждениям свои товары и услуги или приобрести недвижимость у города.

Наши основные электронные площадки — инвестиционный портал и портал поставщиков. В разделе «Имущество от города» на инвестпортале можно найти объекты недвижимости, которые Москва выставляет на торги. Среди них — жилые и нежилые помещения, машино-места, земельные участки. Покупателям даже не обязательно выезжать на место для осмотра. Здесь можно не только увидеть все необходимые документы и фотографии, но и совершить 3D-тур по объекту. Все дальнейшие этапы, начиная от подачи заявки и заканчивая заключением договора, тоже проходят онлайн.

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Покупка и аренда недвижимости у города не только удобна, но и выгодна. Стартовая цена объектов существенно ниже среднерыночной, город также гарантирует юридическую чистоту сделки.

Вторая платформа, о которой важно рассказать, — портал поставщиков. Он создан для автоматизации закупок малого объема. Уже 12 лет с помощью портала госучреждения столицы оперативно закупают необходимые им товары, работы и услуги. Например, здесь заключают контракты на поставку медоборудования для больниц и поликлиник, пассажирского транспорта, заказывают работы по благоустройству парков и скверов.

На одного заказчика на портале приходится примерно шесть поставщиков. Такое соотношение связано с активным участием поставщиков со всей страны. Это обеспечивает высокий уровень конкуренции и помогает повышать планку качества товаров и услуг.

— Вы отметили удобство инвестиционного портала. Скажите, какие объекты на нем пользуются наибольшей популярностью среди предпринимателей? Сколько участников в среднем претендуют на один лот?

— Один из самых ходовых товаров на портале — нежилые помещения, где предприниматели могут открыть различные бизнес-точки. Большинство помещений имеет свободное назначение и подходит под любое использование: от магазинов и ресторанов до фитнес-комплексов, детских парков развлечений, медицинских центров и других учреждений. Только за первый квартал этого года город реализовал более 420 таких объектов общей площадью более 80 тысяч квадратных метров. Особый интерес предпринимателей вызывают объекты, расположенные в центральных районах города и других популярных местах. Высоко востребованы помещения и вблизи крупных транспортно-пересадочных узлов. Около 85% от продаваемых лотов составляют помещения на первых этажах и в подвалах, которые имеют удобный доступ с улицы. В целом конкуренция среди участников торгов по нежилым помещениям стабильно высокая. В среднем она составляет восемь человек на лот.

— А чем инвестпортал может быть полезен жителям столицы, которые не занимаются бизнесом или хотят просто инвестировать в недвижимость?

- Как я уже говорил, на инвестиционном портале выставляются на торги разные объекты недвижимости. Они доступны всем желающим. Помимо помещений и зданий для организации бизнеса, москвичи могут приобрести, например, квартиры, машино-места, земельные участки для строительства частных домов в границах города.

Давайте посмотрим на итоги 2024 года в цифрах: в прошлом году горожане активно приобретали квартиры и парковочные места. С торгов ушло 2366 квартир, а наибольший спрос пришелся на двухкомнатные — они составили почти половину от общего объема реализованного жилья, или 1161 лот. Также высокий спрос наблюдался на трехкомнатные и однокомнатные квартиры. При этом 8% от всех продаж составили квартиры с четырьмя и более комнатами, подходящие для комфортного проживания больших семей.

Жители столицы в 2024 году также активно приобретали парковочные места — с торгов ушло 8901 машино-место, а самыми популярными стали объекты на юго-востоке, юго-западе и западе столицы. Из них более 6500 парковочных слотов были расположены на надземных стоянках и более 2300 — на подземных.

— От нужд москвичей перейдем к потребностям городских учреждений. Сегодня обеспечить их помогает портал поставщиков. В чем основные преимущества этой площадки?

— Портал поставщиков за 12 лет работы зарекомендовал себя как эффективный инструмент для проведения государственных закупок малого объема. С его помощью предприниматели получили возможности масштабировать свое дело и расширять географию продаж, а заказчики — оперативно находить поставщиков и закупать нужную продукцию по конкурентным ценам. Для того чтобы стать поставщиком столицы, не обязательно иметь статус компании, город может воспользоваться услугами и физического лица.

Главные преимущества работы на платформе — это прозрачность, надежность и оперативность закупочных процессов. Сегодня с помощью портала более чем 58 тысяч заказчиков из 42 регионов России — а это школы, детские сады, поликлиники, больницы, культурные и другие учреждения — оперативно закупают необходимую продукцию. На площадке зарегистрировано уже более 370 тысяч поставщиков со всей страны, свыше 90 процентов из них — представители малого и среднего бизнеса. На портале ежедневно заключается около 1,5 тысячи контрактов — это в среднем два контракта в минуту. При этом все процессы проходят в режиме онлайн. Это экономит время и ресурсы — не нужно печатать и заполнять документы, тратить время на пересылку и подписание.

— Получается, что возможность стать поставщиком города есть у любого предпринимателя из любой точки страны? А высок ли уровень конкуренции?

- Да, все верно. Поставщиком города может стать любое юридическое или физическое лицо. Подключение и вся работа на портале поставщиков совершенно бесплатны, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться через внешнюю информационную систему, например с помощью Mos ID. Для доступа к полному функционалу портала понадобится УКЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись.

Конкуренция сохраняется на высоком уровне. Соотношение заказчиков и поставщиков, заключивших контракты в прошлом году на платформе, составило один к шести. Этот факт подтверждает и динамика развития портала поставщиков. Так, за 12 лет количество предпринимателей на площадке выросло в четыре раза, а заказчиков — в 20 раз.

— В завершение беседы расскажите, пожалуйста, как в дальнейшем планируется развивать контрактную систему города в целом и ее электронные ресурсы в частности.

— Нашими приоритетами в развитии контрактной системы Москвы до 2030 года являются ускорение закупочного цикла и упрощение работы контрактных служб. Кроме того, важным направлением также является цифровизация и внедрение новейших технологий — переход к гибкой модульной структуре информационных систем, развитие предиктивной аналитики и работы с большими данными, а также дальнейшее развитие клиентоцентричности в сфере контрактных отношений.

Помимо развития инструментов и сервисов на инвестиционном портале Москвы и портале поставщиков, мы совершенствуем Единую автоматизированную систему торгов города Москвы (ЕАИСТ). Это основа столичной экосистемы государственных и муниципальных закупок, которая подключена почти к 50 внешним системам — среди них портал поставщиков, сервисы Федерального казначейства и Банка России, а также единая медицинская информационно-аналитическая система, электронные торговые площадки и другие. Благодаря такой интеграции системы могут обмениваться данными для заключения контрактов, их исполнения и контроля. Это упрощает работу заказчиков и поставщиков, сокращая сроки и бумажную волокиту.

В этом году ЕАИСТ отмечает 20-летний юбилей. И мы продолжаем ее развитие. Заказчики Москвы ежедневно заключают более двух тысяч контрактов при помощи этой системы, а за время ее работы их количество превысило 5,5 миллиона.

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