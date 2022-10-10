Эксперты ждут увеличения скидок на аренду квартир в Москве и Подмосковье

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Скидок на съем жилья в Москве и Подмосковье в ближайшее время может стать заметно больше, сообщила NEWS.ru директор управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова. На фоне мобилизации собственники стали чаще сдавать свои квартиры, а вот спрос на них упал.

Традиционно дисконты и преференции арендаторам приходят на рынок на фоне понижения спроса. Поэтому в ближайшей перспективе, если число арендных квартир будет расти, а спрос не увеличится, арендаторам будут предоставлять всевозможные преференции, включая и скидки, — говорит аналитик.

Эксперт по аренде недвижимости федеральной компании «Этажи» Андрей Сердюк подтверждает NEWS.ru, что жители Московского региона все чаще ищут арендаторов и конкуренция за них растет.

Ставки аренды в ближайшее время будут находиться под прессингом, и мы не исключаем их возвращения к уровням начала 2022 года, — добавил аналитик.

Подробнее о том, что происходит с рынком аренды в период мобилизации в Москве и регионах, — в эксклюзиве NEWS.ru.