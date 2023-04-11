Аналитик рассказал, как выгодно купить квартиру Аналитик Попов рассказал, что купить квартиру в новостройке выгоднее из-за ставки по ипотеке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов рассказал NEWS.ru, что покупатели квартир в новостройках смогут получить более выгодные ипотечные ставки. При этом стоимость квадратного метра будет несколько выше, чем на рынке вторичного жилья.

На первичном рынке выгоднее ипотечные ставки, на вторичном рынке больше выбор. <…> Средние цены квадратного метра сейчас на первичке в большинстве городов чуть выше, чем на вторичном рынке, — сказал Попов.

Он уточнил, что если искать максимальную выгоду, то жилье лучше снимать. Однако, покупка квартиры может быть хорошим вложением.

Ранее юрист Игорь Ивлев объяснил, как не стать жертвой мошенников при продаже квартиры. Он рассказал, что недвижимости можно лишиться из-за невнимательности и незнания того, как выглядит основной договор купли-продажи. По его словам, мошенники часто подсовывают этот документ продавцам жилплощади, когда предлагают им подписать предварительный договор. Они убеждают жертву, что она получит оставшуюся часть денег позже, но после подписания документов перестают выходить на связь. Эксперт подчеркнул, что подписанный договор ничем не поможет в полиции или в суде.