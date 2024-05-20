Загадочная гибель президента Ирана: кому она выгодна

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ибрахим Раиси

Гибель государственного деятеля всегда вызывает массу подозрений. А если он возглавляет проблемную страну, то подобные подозрения удваиваются. История с разбившимся вертолетом президента Ирана Эбрахима Раиси интриговала с самого начала еще и потому, что бессонная ночь поисков места падения крылатой машины сопровождалась вбросом разнообразных фейков. Постоянно появлявшиеся сообщения то об обнаружении места катастрофы, то о получении сигналов со спутниковых телефонов экипажа и пассажиров жестко опровергались. Апофеозом «дезы» стал репортаж о якобы двигавшемся автомобильном кортеже президента. Похоже, что в Тегеране хотели выиграть время для принятия решений, а заодно подготовить население к неизбежному.

Чему радовались на Украине и в Израиле

То, что в Израиле и на Украине информация о возможной гибели Раиси вызвала прилив плохо скрываемой радости, понять нетрудно. Погибший президент был твердым оппонентом курса израильских властей и сторонником развития всесторонних связей с Россией. Понятно, что его уход породил в некоторых душах надежду если не на ревизию политики Ирана, то на ее трансформацию.

Тем не менее личность любого политика всегда придает курсу государства определенные нюансы. Его роль в решении ряда вопросов бывает значительной. В этом смысле Раиси стал не первым погибшим иранским политиком, искренним сторонником сближения с Россией и преодоления некоторых бытовавших двухсторонних противоречий. Достаточно вспомнить убийство влиятельного генерала Сулеймани, командовавшего спецподразделением «Аль Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции.

А потому сейчас и в Москве, и в Пекине, в пакистанском Исламабаде, то есть в государствах, ставших ближайшими партнерами Ирана, будут внимательно следить за развитием дальнейших событий.

Фото: West Asia News Agency/REUTERS Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

Саудовский принц, Фицо, а теперь Раиси?

Сначала странное покушение на жизнь наследного принца Саудовской Аравии. Информация о разоблачении нового заговора в Турции, сопровождавшегося массовыми арестами в среде столичных полицейских. Расстрел словацкого премьер-министра. И вот трагическое происшествие с иранским президентом.

Как говорится, один случай — статистика, но цепь похожих — закономерность. И велик соблазн представить вертолетную катастрофу как теракт и покушение. Но, как принято говорить в таких случаях, следствие разберется. Врезался ли вертолет в гору в силу плохих метеоусловий или все-таки сработало взрывное устройство — это мы скоро узнаем.

В конце концов, необходимо понять, кто вообще принял решение лететь в горах в таких сложных условиях, когда туман поссорился с дождем. При минимальной видимости. Сам ли Раиси дал команду лететь или кто-то другой распорядился чужими жизнями?

Мы же помним другую нашумевшую катастрофу с вертолетом, в котором спешил губернатор Красноярского края генерал Лебедь. Тогда лететь приказал сам генерал. А кто в этом случае не принял во внимание все привходящие обстоятельства? Большой вопрос.

Возможен ли раскол иранских элит

Все знают, что главное слово в Иране всегда за духовным лидером страны аятоллой Али Хаменеи. Однако сами выборы дают повод для роста напряженности в стране, которая находится под иностранным давлением. А внешние силы еще и ведут любимую игру по подогреванию межнациональных противоречий. Плюс постоянные угрозы военных провокаций со стороны Израиля, который может рискнуть воспользоваться временным раздором в стране для осуществления своей давней мечты — нанесения ударов по атомным объектам Ирана.

Словом, скучно не будет. А значит, и для иранских элит такие выборы в очень непростой обстановке — это еще и экзамен на политическую зрелость.

А любители конспирологии будут внимательно следить за тем, кто прибудет на похороны, каков будет ранг таких представителей. Особенно это будет касаться стран, близко сотрудничающих с Ираном.

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