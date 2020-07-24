Взрывы произошли на границе Израиля и Сирии

https://static.news.ru/photo/83b809a0-cd97-11ea-b5b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mati Milstein/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Здание и автомобиль повреждены в результате взрывов, которые прогремели на границе Сирии и Израиля. Об этом заявили в пресс-службе израильской армии.

Некоторое время назад были слышны взрывы близ забора безопасности с сирийской стороны границы, — отметили в пресс-службе.

Причина взрывов неизвестна. Автомобиль и здание были повреждены осколками. Подробности происшествия устанавливаются. По данным израильской стороны, инцидент произошёл напротив друзской деревни Мадждаль-Шамс.

NEWS.ru писал, что ПВО Сирии обстреляли воздушные цели в небе над Дамаском.