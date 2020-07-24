Взрывы произошли на границе Израиля и Сирии

Здание и автомобиль повреждены в результате взрывов, которые прогремели на границе Сирии и Израиля. Об этом заявили в пресс-службе израильской армии.
Некоторое время назад были слышны взрывы близ забора безопасности с сирийской стороны границы, — отметили в пресс-службе.
Причина взрывов неизвестна. Автомобиль и здание были повреждены осколками. Подробности происшествия устанавливаются. По данным израильской стороны, инцидент произошёл напротив друзской деревни Мадждаль-Шамс.
NEWS.ru писал, что ПВО Сирии обстреляли воздушные цели в небе над Дамаском.
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