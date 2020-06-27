Взрыв под Тегераном мог иметь отношение к производству ракет

https://static.news.ru/photo/65bdfa46-b928-11ea-8ff3-fa163e074e61_660.jpg Фото: boppinmule/ twitter.com/Global Look Press

К востоку от иранской столицы, в районе, где в минувшую пятницу появилось свечение и прогремел взрыв, находится секретный подземный завод по производству ракет. Эта информация содержится в данных американского Центра стратегических и международных исследований.

Как сообщило агентство Associated Press (AP), ссылаясь на документ американского центра, на фотографиях, которые сделал спутник Sentinel-2 Европейского космического агентства, заметен большой участок выжженной земли в 20 км к востоку от Тегерана. Раньше его там не было.

При этом эксперты Центра утверждают, что взрыв произошёл недалеко от комплекса «Коджир» на котором, по их данным, производят ракеты.

Американская разведка при этом утверждала, что Иран сейчас обладает самой большой на Ближнем Востоке программой по производству оружия под землёй.

Кроме того, военная база Парчин уже попадала в поле зрения МАГАТЭ. Предполагалось, что Иран около 20 лет назад проводил на её территории испытания компонентов, которые могут быть использованы при производстве ядерного оружия. Иранские власти в ответ утверждали, что никогда не пытались создать собственное ядерное оружие.

Первыми оранжевое свечение в небе над Тегераном заметили жители района Пардис. Как потом заявил представитель Минобороны Ирана Давуд Абди, вспышка оказалась последствием взрыва ёмкости для газа, расположенной на окраине оборонительного сооружения. В результате происшествия никто не пострадал, не пострадали и сооружения, расположенные рядом.

Как писал NEWS.ru, ранее в КСИР заявили, что продление оружейного эмбарго не скажется на военном потенциале Ирана.