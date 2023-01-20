Выйдем из НАТО: вдохновленные Дугиным турецкие политики прокляли Запад Турецкое политическое движение Vatan призывает соотечественников подписать петиции против Североатлантического Альянса

Фото: KENZO TRIBOUILLARD / POOL/EPA/TASS

Реджеп Эрдоган и Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе

Свежий выпуск турецкой газеты «Айдынлык», которая принадлежит антиамериканской партии Vatan («Родина»), анонсировал начало общенациональной кампании «Выйдем из НАТО». Как рассказали NEWS.ru в офисе Vatan, в рамках кампании на городских площадях планируется установить столы для подписания соответствующих петиций, будут проводиться митинги и протесты против баз НАТО в Турции. Что же так не устроило членов движения и удастся ли им заинтересовать турецкое общество?

Отношения между Вашингтоном и Анкарой на настоящий момент испытывают не лучшие времена. Отношения двух стран в сфере ВПК оставляют желать лучшего, США оказывают поддержку Рабочей Партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической, а Греция использует американский Конгресс в своих интересах и вбивает дополнительный клин между Анкарой и Вашингтоном. Кроме того, ситуацию усугубило начало СВО на Украине и отказ Анкары вводить антироссийские санкции, что вывело из себя ее союзников в НАТО.

Тем не менее, США и Турция нуждаются друг в друге и отказываться от союзнических отношений пока не собираются. Хотя в Турции такие призывы звучат нередко. К примеру, 18 января председатель Vatan Догу Перинчек опубликовал карту Турции, на которой показано местоположение баз НАТО и США в Турции, и призвал выйти из Альянса. Такая реакция политика стала ответом на видео, которое распространило Минобороны Турции. В нем говорится, что «Сильная НАТО означает сильную Турцию».

Это ошибка. Сильная НАТО означает сильную угрозу для Турции, — считает Перинчек. — Потому что НАТО и США враждебно относятся к Турции. Выйдем из НАТО!

Фото: @Dogu_Perincek

Уже 19 января Vatan запустила агитационную кампанию с призывом «выйти из НАТО». Как сообщил NEWS.ru главный редактор отдела иностранных новостей газеты «Айдынлык» Ишикгюн Акфырат, в рамках этой компании был создан сайт Natodancikalim.com с текстом петиции и возможностью подписать ее.

Мы выступаем за выход из НАТО, который принес нашей стране перевороты, заговоры, убийства, террор и экономический коллапс за 70-летнюю историю членства и подорвал национальное государство, которое мы построили в результате революций Ататюрка, — говорится в тексте петиции.

Политики из Vatan возмущены, что Турция, находясь в составе НАТО, не может вести самостоятельную политику и находится под влиянием США. Впрочем, такие переживания у них присутствуют уже довольно давно. Еще в феврале прошлого года члены партии разработали и представили общественности концепцию выхода из НАТО. Однако особой поддержки со стороны турецких граждан предложение не получило, а вскоре о нем и вовсе все забыли.

Причина, по которой сегодня снова началась кампания по этому вопросу, заключается в том, что правительство правящей в Турции «Партии справедливости и развития» по-прежнему стремится к союзничеству или уступкам с США и НАТО, которые являются основным источником угроз для Турции. Окончательным поводом послужило заявление правительства о том, что «сильное НАТО» якобы создает «сильную Турцию, — рассказал NEWS.ru Акфырат.

Фото: Shi Yang/Xinhua/Global Look Press Турецкий политический и партийный деятель Догу Перинчек

Члены движения Vatan выступали против НАТО с самого создания своей структуры в 1992 году. Что примечательно, сами «ватановцы» изначально были привержены левым антиимпериалистическим взглядам, которые, по некоторым данным, во многом появились благодаря связи руководства политического движения с российским философом Александром Дугиным. Особенно интересной была попытка Vatan отойти от традиционных для Европы право-левых противоречий и встать на позиции турецкого патриотизма с политической стороны, и социализма с экономической. Однако Анкара, по всей видимости, к этому не была готова.

На сегодняшний день в Турции продолжается раскол политических сил на правых исламистов и левых либералов — сторонников ЛГБТ и Запада. Вероятно, именно с этим связана низкая популярность политического движения. На прошлых парламентских выборах Vatan не набрало даже 1% голосов.

Нынешний призыв Vatan к выходу из НАТО — популизм и не представляет серьезного интереса, заявил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, позиция политического движения всегда ориентировалось на отдаление от Запада, а сейчас, в преддверии выборов, они, разумеется, активизировались ещё больше.

Перинчек пытается добиться каких-то результатов методами пропаганды. Однако, по моему мнению, это никак не отражает реальный настрой государственной системы Турции. Это его личное мнение, которое ни на что не влияет. Решение Турции вступить в НАТО в свое время было осознанным. Думать о том, что Турция может выйти оттуда в нынешних обстоятельствах, просто абсурдно. Скорее России войдет в НАТО, чем Турция выйдет оттуда, — пояснил Дюрре.

По словам политолога, в последнее время антиамериканские настроения действительно нарастают в турецком обществе. Но это не означает, что Турция собирается выходить из Альянса.





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Впрочем, тут есть нюанс. Хотя само движение Vatan значимой поддержкой не пользуется, ее лидер Догу Пиринчек имеет серьезный вес в политической жизни Турции, отметил Икбаль Дюрре .

Кроме того, есть мнение, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сотрудничает с партией «Родина» для того чтобы иметь прямой выход на Россию и Китай и не терять с ними связь. Это происходит в условиях, когда большинство членов правящей «Партии справедливости и развития» больше критикуют Москву и Пекин.

Любопытно, что в партии известны своими особенными связями с Китаем. К примеру, туда ездили корреспонденты, которые написали репортажи о том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе китайское правительство не угнетает мусульман, а только несёт им мир и прогресс.

И еще одна особенность, позволяющая объяснить, почему Vatan, будучи столь незначительной политически, всегда на слуху в СМИ — она отличается продуманным и громким пиаром. Члены движения постоянно проводят различные информационно-пропагандистские компании. Однако, нельзя сказать что они пользуются большим вниманием со стороны турок. А потому реализация проводимой внедряемой ими политики маловероятна.