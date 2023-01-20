Свежий выпуск турецкой газеты «Айдынлык», которая принадлежит антиамериканской партии Vatan («Родина»), анонсировал начало общенациональной кампании «Выйдем из НАТО». Как рассказали NEWS.ru в офисе Vatan, в рамках кампании на городских площадях планируется установить столы для подписания соответствующих петиций, будут проводиться митинги и протесты против баз НАТО в Турции. Что же так не устроило членов движения и удастся ли им заинтересовать турецкое общество?
Отношения между Вашингтоном и Анкарой на настоящий момент испытывают не лучшие времена. Отношения двух стран в сфере ВПК оставляют желать лучшего, США оказывают поддержку Рабочей Партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической, а Греция использует американский Конгресс в своих интересах и вбивает дополнительный клин между Анкарой и Вашингтоном. Кроме того, ситуацию усугубило начало СВО на Украине и отказ Анкары вводить антироссийские санкции, что вывело из себя ее союзников в НАТО.
Тем не менее, США и Турция нуждаются друг в друге и отказываться от союзнических отношений пока не собираются. Хотя в Турции такие призывы звучат нередко. К примеру, 18 января председатель Vatan Догу Перинчек опубликовал карту Турции, на которой показано местоположение баз НАТО и США в Турции, и призвал выйти из Альянса. Такая реакция политика стала ответом на видео, которое распространило Минобороны Турции. В нем говорится, что «Сильная НАТО означает сильную Турцию».
Это ошибка. Сильная НАТО означает сильную угрозу для Турции, — считает Перинчек. — Потому что НАТО и США враждебно относятся к Турции. Выйдем из НАТО!
Уже 19 января Vatan запустила агитационную кампанию с призывом «выйти из НАТО». Как сообщил NEWS.ru главный редактор отдела иностранных новостей газеты «Айдынлык» Ишикгюн Акфырат, в рамках этой компании был создан сайт Natodancikalim.com с текстом петиции и возможностью подписать ее.
Мы выступаем за выход из НАТО, который принес нашей стране перевороты, заговоры, убийства, террор и экономический коллапс за 70-летнюю историю членства и подорвал национальное государство, которое мы построили в результате революций Ататюрка, — говорится в тексте петиции.
Политики из Vatan возмущены, что Турция, находясь в составе НАТО, не может вести самостоятельную политику и находится под влиянием США. Впрочем, такие переживания у них присутствуют уже довольно давно. Еще в феврале прошлого года члены партии разработали и представили общественности концепцию выхода из НАТО. Однако особой поддержки со стороны турецких граждан предложение не получило, а вскоре о нем и вовсе все забыли.
Причина, по которой сегодня снова началась кампания по этому вопросу, заключается в том, что правительство правящей в Турции «Партии справедливости и развития» по-прежнему стремится к союзничеству или уступкам с США и НАТО, которые являются основным источником угроз для Турции. Окончательным поводом послужило заявление правительства о том, что «сильное НАТО» якобы создает «сильную Турцию, — рассказал NEWS.ru Акфырат.
Члены движения Vatan выступали против НАТО с самого создания своей структуры в 1992 году. Что примечательно, сами «ватановцы» изначально были привержены левым антиимпериалистическим взглядам, которые, по некоторым данным, во многом появились благодаря связи руководства политического движения с российским философом Александром Дугиным. Особенно интересной была попытка Vatan отойти от традиционных для Европы право-левых противоречий и встать на позиции турецкого патриотизма с политической стороны, и социализма с экономической. Однако Анкара, по всей видимости, к этому не была готова.
На сегодняшний день в Турции продолжается раскол политических сил на правых исламистов и левых либералов — сторонников ЛГБТ и Запада. Вероятно, именно с этим связана низкая популярность политического движения. На прошлых парламентских выборах Vatan не набрало даже 1% голосов.
Нынешний призыв Vatan к выходу из НАТО — популизм и не представляет серьезного интереса, заявил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре. По его словам, позиция политического движения всегда ориентировалось на отдаление от Запада, а сейчас, в преддверии выборов, они, разумеется, активизировались ещё больше.
Перинчек пытается добиться каких-то результатов методами пропаганды. Однако, по моему мнению, это никак не отражает реальный настрой государственной системы Турции. Это его личное мнение, которое ни на что не влияет. Решение Турции вступить в НАТО в свое время было осознанным. Думать о том, что Турция может выйти оттуда в нынешних обстоятельствах, просто абсурдно. Скорее России войдет в НАТО, чем Турция выйдет оттуда, — пояснил Дюрре.
По словам политолога, в последнее время антиамериканские настроения действительно нарастают в турецком обществе. Но это не означает, что Турция собирается выходить из Альянса.
Впрочем, тут есть нюанс. Хотя само движение Vatan значимой поддержкой не пользуется, ее лидер Догу Пиринчек имеет серьезный вес в политической жизни Турции, отметил Икбаль Дюрре .
Кроме того, есть мнение, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сотрудничает с партией «Родина» для того чтобы иметь прямой выход на Россию и Китай и не терять с ними связь. Это происходит в условиях, когда большинство членов правящей «Партии справедливости и развития» больше критикуют Москву и Пекин.
Любопытно, что в партии известны своими особенными связями с Китаем. К примеру, туда ездили корреспонденты, которые написали репортажи о том, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе китайское правительство не угнетает мусульман, а только несёт им мир и прогресс.
И еще одна особенность, позволяющая объяснить, почему Vatan, будучи столь незначительной политически, всегда на слуху в СМИ — она отличается продуманным и громким пиаром. Члены движения постоянно проводят различные информационно-пропагандистские компании. Однако, нельзя сказать что они пользуются большим вниманием со стороны турок. А потому реализация проводимой внедряемой ими политики маловероятна.