Военный эксперт назвал преимущество армии Израиля перед ВС Ирана Военэксперт Дандыкин: у армии Израиля более современное оружие, чем у иранской

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обладает серьезным наступательным потенциалом, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, у израильских войск есть преимущество перед Вооруженными силами Ирана.

Нужно учитывать, что у ЦАХАЛ оружие посовременнее — много чего передают страны НАТО, прежде всего США. Это, конечно, авиация, это комплексы ПВО Patriot, которые как раз испытал с помощью дронов Иран, — пояснил он.

При этом Иран, напомнил аналитик, может похвастаться развитым производством беспилотников и ракет. Самой подготовленной частью иранских силовых структур Дандыкин называет Корпус стражей Исламской революции.

У этого корпуса есть все компоненты — и ракетное вооружение, и флот, и артиллерия, и танки. Это полноценная армия, причем это наиболее боеспособные части и соединения, — добавил эксперт.

В ночь на 14 апреля Иран нанес удар беспилотниками и ракетами по территории Израиля в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске. В Иране заявили, что атака была успешной, в то время как израильское руководство заявляет о поражении практически всех воздушных целей, участвовавших в налете. В Израиле уже сообщили о подготовке собственной операции возмездия.