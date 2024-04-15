Военэксперт оценил вероятность ядерного удара на Ближнем Востоке Военэксперт Матвийчук: ядерный удар на Ближнем Востоке маловероятен

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Иран и Израиль, вероятнее всего, обладают ядерным арсеналом, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru. Однако, считает он, применение оружия массового поражения в сложившейся обстановке маловероятно.

Я не представляю себе применение ядерного оружия ни со стороны Израиля, ни со стороны Ирана. Это то же самое, что нанести ядерный удар по самому себе. Возможно, такие разработки им нужны для того, чтобы поддерживать равновесие в регионе. Но их применение повлечет за собой непоправимые потери для обеих стран, — отметил он.

В случае масштабного конфликта между государствами, продолжает эксперт, победителей не будет. Скорее всего, полагает Матвийчук, противостояние закончится «боевой ничьей».

И те, и другие боятся выдохнуться. Израиль — маленькое государство. Он боится потерь — и человеческих, и экономических. Точно так же боится потерь и Иран. Я думаю, что они будут искать какую-то золотую середину, чтобы в итоге прекратить боевые действия, — не исключает он.

В ночь на 14 апреля Иран нанес удар беспилотниками и ракетами по территории Израиля в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске. В Иране заявили, что атака была успешной, в то время как израильское руководство заявляет о поражении практически всех воздушных целей, участвовавших в налете. В Израиле уже сообщили о подготовке собственной операции возмездия.