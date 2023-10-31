Власти Турции изменили условия посещения туристами мечети Айя-София Посещение Айя-Софии станет для туристов платным с 15 января 2024 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посещение мечети Айя-София (собор Святой Софии) в Стамбуле для иностранных туристов станет платным с 2024 года, заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой. По его словам, которые приводит РИА Новости, новое правило начнет действовать с 15 января.

Посещение Айя-Софии станет платным для иностранных туристов с 15 января 2024 года. Для граждан Турции, посещающих мечеть для богослужений, вход останется бесплатным, — цитирует агентство министра.

Он добавил, что для иностранцев также будет сделан отдельный вход в мечеть, чтобы не возникало путаницы между ними и верующими. Глава ведомства пояснил, что нововведения продиктованы рекомендацией ЮНЕСКО по управлению посещением мечети.

Ранее сообщалось, что под обстрел палестинского движения ХАМАС попала мечеть в селении Абу-Гош под Иерусалимом, возведенная в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова. По данным местных СМИ, в религиозное сооружение попала одна из ракет. Мечеть была открыта в марте 2014 года действующим главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Тогда церемонию открытия посетили тысячи жителей диаспоры, которые являются потомками чеченцев, переселившихся на территорию Османской империи еще в XVI веке.