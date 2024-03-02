ВКС России ликвидировали лагерь боевиков в Сирии ВКС РФ уничтожили лагерь боевиков, обстреливавших правительственные войска Сирии

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Воздушно-космические силы (ВКС) России ликвидировали на территории провинции Алеппо по меньшей мере 25 боевиков в лагере, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить. Уничтоженные террористы были причастны к обстрелам правительственных войск Сирии, уточнил он.

Ударом ВКС России в районе населенного пункта Куббасин провинции Алеппо уничтожен лагерь подготовки боевиков, причастных к обстрелам сирийских правительственных сил. Уничтожено не менее 25 террористов, — сказал контр-адмирал.

По его словам, за сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировали один обстрел позиций правительственных войск САР. Его осуществила «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), добавил он.

Ранее Вадим Кулить заявил, что Воздушно-космические силы России ударили по базе террористов в сирийской провинции Идлиб. Атака по боевикам была произведена в районе населенного пункта Касих. В результате террористы понесли серьезный ущерб в материальных средствах и живой силе.