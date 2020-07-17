Вторая волна коронавируса в Израиле грозит лишить власти премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Позиции политика, за которым тянется судебный процесс по обвинениям в коррупции, и без того были слабы. Теперь же ему в вину ставят и то, что он слишком легкомысленно отнёсся к перспективе новой вспышки заболеваемости. Безработица в стране во время первого карантина достигла 25%, а тем временем перед ней маячит второй.

Кабинет министров Израиля должен обсудить детали повторного карантина в выходные. В стране могут быть закрыты пляжи, спортзалы и торговые центры, ранее была ограничена работа баров и ресторанов. В отличие от первой волны COVID-19, гражданам будет разрешено покидать свои дома при условии, что они не будут собираться в группы больше 20 человек.

Ещё недавно перспектива второй волны коронавируса в Израиле казалась весьма призрачной. В стране регистрировали не больше сотни новых случаев в день, при этом в середине марта прирост составлял около 600 человек в день. Это был результат оперативно введённого карантина, который длился почти до самого конца мая. Но экономический эффект ограничений оказался разрушительным: до пандемии безработица в Израиле колебалась на уровне 4%, а после выхода из карантина достигла почти 25%.

Кризис в области здравоохранения в Израиле совпал с вялотекущим правительственным кризисом. В марте в стране прошли третьи за год парламентские выборы, которые снова не дали обнадёживающих результатов: ни действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху, ни его оппонент Бени Ганц не смогли получить решающего преимущества. После долгих переговоров они в итоге нашли компромиссное решение: Нетаньяху и Ганц договорились по очереди занимать кресло главы правительства и меняться каждые 18 месяцев.

Xinhua/Global Look Press

Первая очередь была за Нетаньяху, и он воспользовался этим, чтобы укрепить свои позиции, перекрыв успехами в борьбе с коронавирусом новости о начале суда над ним по обвинениям в коррупции. В конце мая он обрадовал уставших от ограничений сограждан.

Мы хотим упростить вашу жизнь, позволить выйти на улицу и подышать свежим воздухом, возвратиться к прежней жизни, — заявил Нетаньяху. — Так что, прежде всего, наслаждайтесь.

Граждане слишком буквально восприняли этот посыл и забыли почти обо всех мерах предосторожности. Одновременная отмена почти всех ограничений вместо постепенной привела к резкому росту случаев заражения. Сегодня Израиль фиксирует около 1800 новых заболевших в день, и эта цифра продолжает пугающе увеличиваться. Однако второго жёсткого карантина экономика страны не переживёт, и Нетаньяху это понимает.

Премьер-министра критикуют не только за легкомысленную отмену ограничений, но и за невнятный план спасения экономики.

Нетаньяху и его министр финансов Исраэль Кац выпускали всё новые и новые экономические планы, — замечает обозреватель The Times of Israel Давид Хоровитц. — И по мере их выпуска становилось понятно, что они не достигают своей цели, запутавшись в бюрократических формальностях. Они выделяли слишком много тем секторам экономики, которые этого не заслуживают, и слишком мало тем, кому это действительно было нужно.

В попытке удержаться у власти Нетаньяху пошёл на популистский ход, объявив о раздаче финансовой помощи каждому гражданину страны. Но и этот шаг сочли провальным: богатые израильтяне даже не заметят лишних 750 шекелей (около 15 тысяч рублей) на своём счету, в то время как бедным нужно гораздо больше, чтобы выправить своё пошатнувшееся положение.

Xinhua/Global Look Press

Рейтинги главы правительства продолжают снижаться. Только 29,5% израильтян одобряют деятельность Нетаньяху по борьбе с коронавирусом, в то время как в начале апреля этот показатель составлял 57,5%. Когда участников опроса попросили охарактеризовать работу правительства в период кризиса, 45% из них выбрали слово «разочарованы» и 22,5% — «возмущены». Эксперты подчёркивают, что кабинет министров не использовал время, выигранное у эпидемии за счёт карантина, чтобы нарастить мощности системы здравоохранения.

Они даже не пытались разработать систему, чтобы справиться со второй волной, — приводит издание Vox слова эксперта Вашингтонского института ближневосточной политики Нери Зильбера. — По всей стране отслеживанием контактов заражённых занимаются всего 1300 медсестёр.

На этой неделе тысячи человек приняли участие в демонстрациях возле резиденции премьер-министра. Большинство из тех, кто вышел на улицы, изначально не хотели видеть его в кресле премьер-министра. И если борьба с коронавирусом была для Нетаньяху хорошим шансом консолидировать своих сторонников, то он его упустил.