Вашингтон, не уходи: Ирак официально хочет стать другом США «Нет ничего невозможного в том, чтобы Багдад одновременно дружил и с Ираном, и с США», — считает премьер-министр Ирака ас-Судани.

Фото: Capt. Robyn Haake/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глядя на фотографии премьер-министра Ирака Мухаммада ас-Судани порой кажется, что смотришь на бывшего лидера страны Саддама Хусейна с его густыми усами и бровями. Политиков объединяет не только внешность, но и судьба. В прошлом Саддам казнил отца нынешнего премьера, а теперь ас-Судани выступил за то, чтобы американские военные — «палачи Саддама», как их называют многие в Ираке, остались в стране. Также в заявлении, озвученном 15 января, премьер Ирака выразил надежду на дружбу США, пожелав, чтобы Ирак стал новой Саудовской Аравией.

Он вам не «сонный»

С тех пор как ас-Судани пришел к власти 28 октября, он всегда старался уйти от вопроса про присутствие американских военных в стране. Каждый раз, когда журналисты спрашивали его о будущем иностранного контингента, иракский премьер отвечал, что обсуждает эту тему с военными экспертами.

Судя по воскресному интервью политика американской газете Wall Street Journal (WSJ), эти обсуждения закончились, поскольку ас-Судани прямо сказал корреспонденту, что Ирак только выигрывает от сотрудничества с Америкой.

Мы считаем, что нам все еще нужна помощь иностранных сил. Для ликвидации ИГ* необходимо еще некоторое время, — рассказал иракский премьер об итогах переговоров с экспертами.

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press Встреча премьер-министра Ирака Мухаммада ас-Судани и канцлера ФРГ Олафа Шольца

Что интересно, лишь день назад, находясь с визитом в Германии, ас-Судани на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что «иракские службы безопасности способны сдерживать любой вид терроризма и Ираку не нужны иностранные вооруженные силы». Возможно, он имел в виду многочисленный контингент вроде того, что находился в Ираке еще несколько лет назад, до вывода войск США. Потому что лишь сутки спустя вдруг выяснилось, что иностранные силы Багдаду все же нужны, а «некоторое время» может оказаться весьма длительным. Так, премьер отметил в интервью WSJ, что хотел бы «по-настоящему сблизиться и подружиться с Вашингтоном». Причем, если верить ас-Судани, помешать этой дружбе не сможет даже Иран.

Я считаю, что нет ничего невозможного в том, чтобы Ирак одновременно дружил и с Ираном, и со Штатами, — поделился мнением иракец.

Политик даже допустил, что в будущем Багдад и Вашингтон могут быть также близки, как США с Саудовской Аравией и другими арабскими монархиями Залива.

Причем, по всей видимости, премьер не намерен сидеть сложа руки и ждать, пока страны сблизятся сами по себе. Сейчас он готовит высокопоставленную делегацию в США, а затем и сам планирует встретиться с американским президентом Джо Байденом. И, похоже, он уже готовит почву для этой встречи. В интервью WSJ он не забыл сделать Байдену политический комплимент, показав, что пока во всем мире смеются над «сонным Джо», в Ираке к нему относятся с уважением.

Джо Байден отличается от других американских президентов. Он хорошо осведомлен о ситуации в Ираке, — сказал ас-Судани.

Сделать Багдад снова великим

Эксперты отмечают, что ас-Судани сделал ставку на сближение с бывшими агрессорами в надежде привлечь в страну новые иностранные инвестиции. Хоть Ирак и занимает 12-е место по газовым запасам, большую часть газа он сжигает при производстве, так как у него нет необходимого оборудования для переработки.

Америка для Багдада не только главный источник экономической помощи, но и основной экспортер оружия в страну, — рассказал NEWS.ru иракский политолог Ибрагим Муса. — Без этого финансирования и поддержки иракской армии багдадские политики могут попросту не устоять перед народным недовольством.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press Мухаммад ас-Судани

Но увеличить инвестиции из Америки лишь с помощью одного обещания, что Ирак станет для США таким же союзником, как Саудовская Аравия, скорее всего, не выйдет.

Ирак уже встроен в «американскую систему» и фактически является партнером США, — говорит Муса. — А для того чтобы быть для США такой же важной страной, как, скажем, Саудовская Аравия, у Ирака нет ни экономических, ни политических возможностей.

Все недовольный американцами

Какие бы цели на стояли за заявлениями иракского премьера, неудивительно, что у многих они вызывают вопросы. Ведь еще в 2020 году, после того как США убили иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада, иракское правительство официально проголосовало за то, чтобы Ирак «освободился» и изгнал иностранных военных.

Впрочем, как известно, полностью уйти американцы тогда не захотели, за что на их головы время от времени прилетают ракеты от военизированных шиитских партий и группировок Ирака.

Причем даже с приходом ас-Судани к власти иракцы не стали лучше относиться к американцам. Так, местные силы в очередной раз «высказались» против «американской оккупации» 14 января, запустив четыре ракеты по посольству США в Багдаде.

Фото: Lt. Col. Adrian Weale/Planetpix/Global Look Press В Ираке сейчас осталось около 2,5 тысячи военных специалистов

При этом американских военных в стране почти не осталось. Речь идет примерно о двух с небольшим тысячах человек, которые рассредоточены по трем базам: Айн аль-Асад на западе страны, Кэмп-Виктори у аэропорта Багдада и Аль-Харир в иракском Курдистане.

Может возникнуть вопрос, почему иракцы возмущаются из-за горстки военных, которые к тому же тренируют иракскую армию для борьбы с ИГ. А дело в том, что американское присутствие не устраивает сразу несколько групп населения. Так, поколение, которое ностальгирует по Саддаму, видит в американцах кровожадную орду, разрушившую процветающий Ирак. Для многих проиранских шиитов США — «Большой шайтан», не без иронии они считают американцев приспешниками Иблиса (Дьявола) и даджаля (лжемисии). Ну а для простых иракцев, которые хотят наконец пожить спокойно, американское присутствие — это очередное напоминание, что Ирак до сих пор так и не вернул полный суверенитет.



Иран и США давно договорились по Ираку

Чисто теоретически даже сам ас-Судани должен быть против сближения с США, ведь он считается радикальным политиком-шиитом. Как считает политолог Ибрагим Муса, ас-Судани отнюдь не новое лицо в политике Ирака — его ближайшее окружение, да и он сам происходят из проиранской партии «Дава». За политиками из этой партии давно закрепилось клише «людей Тегерана». Еще во времена ирано-иракской войны 1980–1988 годов их считали пятой колонной в тылу у Саддама Хусейна.

Тем не менее «дависты» почти никогда не высказывались против американского присутствия, а, напротив, поддерживали его, и на публике старались искать в нем плюсы. Ибрагим Муса объясняет это противоречие тем, что у США и Ирана есть давний негласный консенсус по Ираку.

Фото: shutterstock Существует мнение, что Тегерану выгодна слабая политическая система в Ираке

Обе стороны договорились, что им взаимовыгодно поддерживать действующую слабую политическую систему в Багдаде, разделенную между сектами, — говорит иракский эксперт. — Благодаря ей США сохраняют свое присутствие и влияние, а у Ирана всегда есть возможность повлиять на кадровые решения в правительстве.

Возможно, что, как и сказал ас-Судани, Иран не станет мешать сближению Ирака с США. В той или иной мере дружба между бывшими кровными врагами, возможно, будет даже развиваться. Впрочем, от этого Багдад в ближайшее время не превратится в новый Дубай или хотя бы Эр-Рияд — слишком много предстоит сделать в разрушенной войной стране, прежде чем она станет похожа на процветающие монархии Персидского залива.