Волосы лучше бы спрятать: зачем Эрдоган манипулирует хиджабом Головной платок становится катализатором движения за женское равноправие в мусульманских странах от Турции до Йемена

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«Выйдешь замуж за турка — обязательно придется надевать хиджаб» — такие стереотипы про Турцию существуют даже сегодня. И правда, возможно, придется, если в стране сохранится нынешняя консервативная тенденция. Пока в Турции власти хотят не только разрешить покрывать голову платком-хиджабом на учебе или в госучреждениях, но и зафиксировать «право на хиджаб» в конституции. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что если не получится прийти к консенсусу по этому вопросу в парламенте республики, придется выносить его на всенародный референдум. Но почему Эрдоган поднял этот вопрос именно сейчас?

Фото: tccb.gov.tr

Две стороны Эрдогана

Любой, кто бывал в Турции хотя бы раз, знает, что турецкие женщины в большинстве не очень отягощены исламскими нормами. Некоторые одеваются довольно откровенно, иногда пьют алкоголь и ходят по клубам. Хотя, разумеется, есть и те, кто живет по канонам ислама и обязательно носит хиджаб. К обеим категориям в городах относятся одинаково спокойно, без какого-либо осуждения.

Тема хиджаба вообще никого не беспокоит. Кто хочет — тот носит, кто не хочет — тот просто не носит. Это выбор каждого, — сказала NEWS.ru жительница Стамбула Мария.

Сама она, будучи русской, вышла замуж за турка. По ее словам, у нее с мужем никогда не было разговоров именно о ношении хиджаба, хотя он ее просил «уважать каноны ислама и соблюдать некоторые из них». Например, не надевать слишком откровенных нарядов, отказаться от алкоголя и шумных посиделок по ночам.

По всей видимости, именно к такой свободе и стремятся турецкие власти сегодня. Эрдоган неспроста отметил в одном из недавних публичных выступлений, что права человека — одна из самых важных тем в современном мире. И тут же заговорил о ношении хиджаба, чтобы показать, что Турция — страна, которая «всегда защищает права людей». Таким образом Эрдоган сразу сделал комплимент и консерваторам, и либералам. Консерваторам, потому что не осудил хиджаб, в отличие, скажем, от правительства Сулеймана Демиреля. А либералам, потому что президент упомянул о правах человека. Сам же Эрдоган рассчитывает получить дополнительные галочки в свою пользу в избирательных бюллетенях на президентских выборах менее чем через четыре месяца.

Интересно, что запрет на ношение хиджаба в высших учебных заведениях и госучреждениях, кроме судов, полиции и армии, был снят по настоянию правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) еще в 2013 году. Теперь же власти хотят закрепить это на законодательном уровне.

Введенный в Афганистане запрет девочкам и девушкам в хиджабах получать образование в школах и университетах — негуманный и неисламский. Пускай никто не отождествляет это решение с исламом. Напротив, наша религия гласит: «Учитесь знанию от колыбели до могилы». И МИД республики, и правительство являются последователями этой работы, и мы будем это продолжать, — отметил Эрдоган.

Турецкий лидер предлагает отменить запрет на ношение хиджаба через Национальное собрание республики. По действующим законам, для внесения поправок в конституцию требуется поддержка 400 из 600 депутатов однопалатного парламента. При этом правящий альянс не располагает нужным числом мандатов, и для принятия поправок потребуются голоса оппозиционных депутатов, которые, возможно, не собираются запрещать хиджаб, но готовы поступиться убеждениями, если это позволит насолить Эрдогану.

Поэтому если парламентарии не придут к согласию, дело дойдет до общенационального референдума. Однако с ним тоже не все просто.

Фото: Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пускай народ определится

Первым о необходимости внести соответствующие поправки в законодательство заявил глава кемалистской «Республиканской народной партии» Кемаль Кылычдароглу. Произошло это после массовых протестов в Иране. Напомним, там несколько месяцев протестуют десятки тысяч человек. Они вышли на улицы в сентябре 2022 года после гибели 22-летней Махсы Амини. По мнению общественности, девушка была избита в отделении полиции нравов из-за «неправильного» ношения хиджаба и скончалась затем от побоев. Протестующие сначала требовали отменить хиджаб и полицию нравов, а затем стали выступать против режима аятолл в целом.

Эрдоган, будучи опытным политиком, безусловно, осознает последствия возможного народного недовольства по образцу соседнего Ирана, поэтому он мастерски перехватил идею своих оппонентов — кемалистов.

Если не решим все в Великом национальном собрании, давайте вынесем этот вопрос на референдум, пусть народ определится, — предложил турецкий президент еще в октябре.

Но турецкие эксперты не могут понять, что конкретно предлагает Эрдоган. По словам социолога-журналиста Хульки Джевизоглу, прежде чем проводить референдум, нужно точно определиться с вопросом, который будут задавать народу.

Что именно будут спрашивать у людей? О праве на ношение хиджаба в целом? Или поднимут вопрос свободного ношения головного платка? Как правило, на референдумах задается один закрытый вопрос, требующий ответ «да» или «нет». Как бы не получилось так, что при положительном ответе на один вопрос, люди поневоле подписались под множеством других нежелательных пунктов. Будет ли задан точный вопрос? Если да, то какой конкретно? — задается вопросами Джевизоглу.

Некоторые эксперты при этом утверждают, что вопрос хиджаба давно решен. Раньше людям не нравилось, что те, кто носил хиджаб, не могли учиться или работать на государство, а ПСР, выступая против такой политики, набирала необходимую поддержку для прихода к власти, заявил NEWS.ru турецкий политолог Икбаль Дюрре.

Конечно, сегодня остро стоит вопрос исламизации страны. Эту тему очень часто поднимают кемалисты. Однако хиджаб находится за ее рамками. Можно сказать, что этот вопрос с практической стороны уже решен. Поэтому маловероятно, что он повлияет на прирост электората Эрдогана, — сказал эксперт.

По словам эксперта, турецкое общество все же более светское и, если женщина надевает хиджаб, то делает это больше из традиционных соображений, а не из религиозных.

Выдвинутые поправки к Конституции Турции касаются не только гарантий прав женщинам, которые носят хиджаб, но и института семьи. В частности, предполагается зафиксировать, что семья является союзом только между мужчиной и женщиной. «Семейная» поправка вызвала неоднозначную реакцию в оппозиционной среде. Часть оппозиционных партий, выступающих за продвижение прав ЛГБТ, призывает отказаться от поддержки поправок в конституцию. Поэтому пока непонятно, как будут дальше развиваться события. Но не исключено, что дело может действительно дойти до референдума.

Фото: EPA/TASS

Хиджаб — острая тема не только для Турции

Какую страну с мусульманским населением не возьми, скорее всего, хиджаб там часто обсуждают если не в жизни, то в социальных сетях. Очевидным примером служит Иран, в котором с сентября идут протесты, спровоцированные как раз жесткостью полиции нравов в отношении головных платков. Начавшись с одного инцидента со смертельным исходом, манифестации охватили всю Исламскую Республику, создав серьезную угрозу самому существованию режима аятолл.

Неудивительно, что проблема хиджаба на слуху даже в ультраконсервативных мусульманских странах, например в Йемене. Сейчас там проходит акция против новых ограничений властей в отношении женской одежды.

Напомним, что самую густонаселенную часть страны контролируют повстанцы из шиитской группировки «Ансар Аллах» (хуситы), которые считаются проводниками иранской политики в регионе. Они вводят свои порядки в отношении женской одежды. И если раньше хуситы лишь предписывали всем лицам женского пола с 11 лет носить свободную одежду и прикрывать волосы хиджабом, то 9 января 2023 года требования ужесточились. Теперь активисты хуситов посещают магазины и портных, предупреждая, что женщины должны носить только черные свободные платья в пол, а также закрывали лицо, оставляя лишь щелочку для глаз.

Этот ныне модный «тотал-блэк» в исламской терминологии называется «никаб». Он появился еще в доисламской Аравии. Главная задача никаба — задрапировать формы женщины, чтобы укрыть ее тело от похотливых взглядов.

Но йеменских женщин забота со стороны хуситов не впечатлила, и они подняли тот самый «вопрос хиджаба» в соцсетях. Игнорируя запрет на красочные наряды, йеменки начали делится фотографиями в традиционных национальных платьях, разноцветных и ярких.

Наши бабушки носили яркую одежду. Все наше культурное наследие полно красок и радости, — говорит йеменская писательница Мозен Сенан. — Хотя мы сейчас и не можем одеваться как наши бабушки, мы не должны забывать о том, кто мы есть, о том, какие наши настоящие цвета.

Под хештегом #Yemeni_identity местные женщины жалуются, что хуситы губят местную культуру и идентичность, поскольку черные никабы, по словам женщин, это чужая для Йемена культура.