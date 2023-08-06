Ураганный ветер унес торговца вместе с пляжным зонтом в Турции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На северо-востоке Турции в городе Эрзуруме торговец арбузами во время ураганного ветра попытался зафиксировать зонт над своей торговой точкой. В результате ветер оказался сильнее, и мужчина вслед за зонтом отлетел на несколько метров. Турецкий канал TRT называет имя мужчины — Бурак Абуч. Инцидент произошел 2 августа. Абуч получил легкую травму и был выписан после двух дней лечения.

Меня отбросило примерно на пять метров. Я ударился головой и потерял сознание. Я лежал на земле, когда открыл глаза, — рассказал Абуч.

Медики оставили мужчину под наблюдением, опасаясь, что у него могло произойти внутреннее кровотечение. На его голове были кровоподтеки. В результате внутреннее обследование подтвердило лишь гематому на плече и небольшие ссадины.

Друзья торговца арбузами сообщили, что нашли злополучный зонт в поле неподалеку от места происшествия. Он оказался сломан.

В июне в Краснодарском крае наводнения и сильный ветер привели к массе инфраструктурных повреждений. В том числе пострадали автомобили жителей города Сочи. 24 июня в интернете были опубликованы видеокадры машин, унесенных из-за шторма в море.