В Турции назвали возможную причину взрыва в порту Дериндже Мэр турецкого Дериндже допустил, что причиной взрыва в порту могла стать халатность

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Взрыв в порту турецкого Дериндже мог произойти из-за халатности в вопросах обеспечения безопасности, сообщил мэр города Зеки Айгюн в эфире CNN Turk. По его словам, специалисты уже устанавливают детали инцидента.

Сейчас сразу не можем сказать, что дело в халатности, это предприятие, там приняты меры безопасности и правила работы. Технические специалисты точно оценят ситуацию и выскажутся о причине взрыва, — сказал он.

Айгюн также уточнил, что взрыв прогремел в районе загрузки судов с зерном. Контейнерная часть порта в результате инцидента не повреждена, пострадали не менее четырех человек.

Ранее уже сообщалось, что в порту города Дериндже на берегу Мраморного моря прогремел мощный взрыв. К месту происшествия выехали сотрудники экстренных служб, в частности, медики. Судя по видео с места событий, взрыв произошел прямо у резервуаров с зерном.

До этого появились кадры взрыва на одной из главных автомагистралей Йоханнесбурга. Там взрывной волной подкинуло несколько автомобилей, в том числе два крупных минивэна. В результате взрыва один человек погиб, еще 40 пострадали. Изначально предполагалось, что причиной взрыва стала утечка газа в газопроводе. Однако представители южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas опровергли эти сообщения после тщательной проверки магистрали.