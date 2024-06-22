В Сирии летчик ВКС РФ предотвратил столкновение с тремя БПЛА ЦПВС: три БПЛА MQ-9 Reaper опасно приблизились к Су-35 ВКС России в Сирии

Фото: Staff Sgt. Jason Grabiec/Keystone Press Agency/Global Look Press

MQ9 Reaper

Три модульных разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США опасно сблизились с Су-35 ВКС России над сирийской провинцией Хомс, заявил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов. По его словам, избежать инцидента удалось благодаря профессионализму российского летчика.

21 июня с 12:33 до 12:46 над населенным пунктом Эс-Сухна провинции Хомс на высотах от 7000 до 8000 м произошло опасное сближение трех модульных <...> беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper коалиции с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии, — следуетиз сообщения.

В районе Эт-Танф также было зарегистрировано 12 нарушений со стороны коалиции, отметил военный. В частности, их совершили две пары истребителей F-15 и три пары штурмовиков А-10 Thunderbolt.

Ранее российские бойцы нанесли удар по двум выявленным местам базирования боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии. Подразделениями военной полиции РФ было проведено патрулирование в провинции Ракка, Хасеке. Тогда же в идлибской зоне деэскалации зафиксировали один обстрел позиций сирийских правительственных войск. Огонь открыли террористические группировки.