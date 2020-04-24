В Саудовской Аравии перестали наказывать ударами плетьми

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Американские военные корабли будут уничтожены, если с их стороны будет угроза для иранских гражданских или военных судов. Об этом заявил командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хоссейн Салами.

Он пояснил, что морским силам был отдан приказ наносить удары по кораблям Соединённых Штатов, угрожающим безопасности Ирана, подчеркнув, что ответ последует незамедлительно. Президент США Дональд Трамп 22 апреля сообщил, что...