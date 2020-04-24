В Саудовской Аравии перестали наказывать ударами плетьми

Власти Саудовской Аравии изменили список возможных наказаний. В стране отменили удары плетьми.
Такое решение принял верховный суд королевства,
Ранее NEWS.ru писал, что группа российских правозащитников, объединившихся в инициативу «Антибунт», направила президенту Владимиру Путину, министру юстиции Константину Чуйченко и главе ФСИН Александру Калашникову свои предложения по гуманизации уголовно-исполнительной системы (УИС). После беспорядков в ИК-15 в Иркутской области общественники предложили властям расширить права заключённых.
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