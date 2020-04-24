Ближний Восток

В Саудовской Аравии перестали наказывать ударами плетьми

22:22, 24 апреля 2020
Фото: Stringer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Саудовской Аравии изменили список возможных наказаний. В стране отменили удары плетьми.

Такое решение принял верховный суд королевства, передаёт Reuters. Это является продолжением проводимых королём Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом реформ в сфере прав человека. Контроль над изменениями осуществляет принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Ранее NEWS.ru писал, что группа российских правозащитников, объединившихся в инициативу «Антибунт», направила президенту Владимиру Путину, министру юстиции Константину Чуйченко и главе ФСИН Александру Калашникову свои предложения по гуманизации уголовно-исполнительной системы (УИС). После беспорядков в ИК-15 в Иркутской области общественники предложили властям расширить права заключённых.

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