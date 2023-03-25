В кнессете заявили, что Нетаньяху преследует судебной реформой личные цели Депутат кнессета Сова: Нетаньяху преследует судебной реформой личные цели

Фото: Chris Emil JanÃŸEn/Keystone Press Agency

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху преследует судебной реформой личные цели, заявил депутат кнессета (парламента страны) от партии «Наш дом Израиль» Евгений Сова в интервью NEWS.ru о судебной реформе в Израиле. По его мнению, такое решение поджигает ситуацию в обществе и на Ближнем Востоке в целом.

Данная реформа преследует личные цели премьер-министра, находящегося под судом, его партнеров-ультраортодоксов, которые хотят обойти Верховный суд и принять закон об освобождении религиозных юношей от службы в армии, и правых радикалов, которые поджигают своим поведение ситуацию в обществе и на Ближнем Востоке в целом, — сказал Сова.

Депутат подчеркнул, что усиление общественного протеста является абсолютно легитимной мерой в этом случае. Сова заверил, что полностью находится на стороне протестующих и считает, что правительство обязано прислушаться к сотням тысяч граждан, выходящих на улицы 12 недель подряд.

Депутат также заявил, что Израиль находится на грани, спасти страну может только полное прекращение продвижения судебной реформы. По его словам, в ином случае страну ждет серьезный кризис ветвей власти.