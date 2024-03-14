В Йемене испытали гиперзвук. Правда ли у хуситов есть такое оружие и откуда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По информации источника, близкого к хуситским военным, шиитское движение «Ансар Аллах», контролирующее Северный Йемен, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Правда ли, что у них есть такое оружие, и против кого они могли бы его применить — в материале NEWS.ru.

Откуда у хуситов гиперзвук

Как сообщил источник РИА Новости, ракета может развивать скорость до восьми Махов (10 тысяч км/ч) и работает на твердом топливе. По его данным, в Йемене намерены приступить к ее производству для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также для ударов по целям в Израиле.

Военный эксперт Андрей Клинцевич в разговоре с NEWS.ru предположил, какая страна могла поставить хуситам гиперзвуковое оружие.

«Такие ракеты гарантированно есть и применяются в России. Были показаны в ходе учений и парадов в Китае и Северной Корее. В США пока идут разработки. Но все эти страны вряд ли будут делиться гиперзвуком. А еще свою гиперзвуковую ракету представил в прошлом году Иран. Поэтому если у хуситов что-то такое и появилось, то, конечно же, это иранские технологии — либо в готовом виде, либо в виде какого-то конструктора, который собирается на месте», — высказал мнение Клинцевич.

Эксперт сомневается, что у Йемена есть нужные компетенции в области материаловедения и тугоплавких металлов, чтобы самостоятельно выпускать гиперзвуковые ракеты. Именно поэтому Иран отправлял хуситам уже готовые образцы, считает Клинцевич.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Гиперзвуковые ракеты в представлении ИИ

«Даже США со всем их оборонно-промышленным комплексом, с огромным количеством денег, никак не могут завершить создание гиперзвукового оружия и поставить его на вооружение», — напомнил собеседник NEWS.ru.

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин исключил, что ведущие в вопросах гиперзвука страны — Россия и Китай — могут иметь отношение к утечке технологий.

«Ни Москва, ни Пекин не поставляли это оружие, это не в их интересах. Во-первых, мы сейчас проводим украинскую спецоперацию. Во-вторых, это такие технологии, которые ни одна страна другой сейчас не отдаст. Китайцы принципиально никому их не поставляют», — предположил в разговоре с NEWS.ru Дандыкин.

Чем грозит распространение гиперзвукового оружия

По прогнозам Клинцевича, гиперзвуковое оружие рано или поздно появится у всех стран, так как технология его производства не запрещена, но «очень материалоемкая и требует знаний серьезной инженерной школы».

«Это вам не беспилотник собрать из китайских запчастей. Поэтому я думаю, что все развитые в военном отношении страны в ближайшее время поставят такие технологии себе на вооружение. Это будет касаться и сферы ракет-перехватчиков ПВО, потому что там требуются высокие скорости, и сферы ударных комплексов», — предположил Клинцевич.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Ракеты-перехватчики ПВО в представлении ИИ

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин опасается «расползания» гиперзвукового оружия по всему миру. Он считает, что Йемен мог получить ракеты не только от Ирана, но и от Северной Кореи.

«У обеих стран есть гиперзвуковое оружие. Но надо понимать, что передать такие технологии производства невозможно, — и они очень сложные. Так что повторить их хуситы не могут, но вот пользоваться тем, что сделано в Иране или в Северной Корее, — вполне. Но можно представить себе, что хуситы в свою очередь могут поделиться этими ракетами с кем-то», — считает Козюлин.

Как напомнил эксперт NEWS.ru, сейчас на Ближнем Востоке формируется антиамериканский блок, включающий в себя самые разные религиозно-политические силы. «Можно себе представить, что гиперзвуковые ракеты появятся и у африканских пиратов или террористов», — не исключил Козюлин.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Гиперзвуковая ракета в представлении ИИ

Есть ли у хуситов технологии по разработке гиперзвука

Бывший начальник зенитно-ракетных войск РФ Сергей Хатылев сомневается, что хуситы испытывали ракету. По его мнению, в Йемене не может быть никакого гиперзвукового оружия.

«У хуситов нет ни научно-исследовательских институтов, ни специализированных испытательных полигонов, никаких подобных военно-научных инстанций... Поэтому тут разговор может быть только один: если кто-то передал такие ракеты уже в готовом виде. На сегодня ни у кого, кроме России и Китая, такого оружия нет. А ни Россия, ни Китай не стали бы делиться с хуситами гиперзвуковым оружием, ибо в этом нет для них никакого смысла», — предположил в разговоре с NEWS.ru Хатылев.

Эксперт также пояснил, что для создания гиперзвука недостаточно просто разогнать ракету до нужной скорости, нужно также учитывать множество других технических моментов, на что хуситские инженеры самостоятельно не способны.

«Речь идет о том, чтобы достоверно установить, что эта ракета имеет рабочую боеголовку, соответствующие системы наведения и управления полетом и что она на испытаниях пролетела по заданному маршруту в заданный район, набрав при этом соответствующую скорость, и поразила конкретную цель. То есть на этом этапе она должна выполнить все требования, предъявляемые не просто по скорости полета, а именно как система вооружения в целом», — объяснил Хатылев.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Гиперзвуковая ракета в представлении ИИ

По его мнению, у хуситов не может быть собственных подобных разработок. «Скорее всего, это умышленная дезинформация, пропагандистский трюк», — допустил эксперт.

Дандыкин считает, что хуситы назвали «гиперзвуковыми» более медленные сверхзвуковые ракеты.

«Может быть, они испытали сверхзвуковые ракеты до 4 Махов. Не верю, что они использовали гиперзвуковые ракеты со скоростью 8 Махов. Думаю, реально речь идет не о самых современных ракетах советского или китайского производства. Тем не менее не все из них сбиваются, некоторые достигают целей», — высказал мнение Дандыкин.

Зачем хуситам гиперзвуковая ракета

Если новости из Йемена окажутся правдивыми, значит, хуситы получили ракеты от Ирана, и сейчас Тегеран через них — как через свою прокси-силу — будет «бить по американцам, поднимая градус противостояния в Баб-эль-Мандебском проливе», считает Клинцевич.

«Хуситы, конечно, будут стрелять по кораблям стран НАТО. Они уже показали, что могут топить гражданские суда, но пока подтвержденных данных о повреждении военных кораблей НАТО в этой акватории нет. Мы не знаем, какие там ракеты и с какой дальностью... Если это оружие — действительно гиперзвуковое и с очень высокой дальностью, то тогда не исключены удары и по Израилю», — пояснил Клинцевич.

Эксперт считает, что главной целью хуситов может стать израильский исследовательский центр в Димоне, где, предположительно, хранится ядерное оружие.

В начале марта движение «Ансар Аллах» атаковало коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе. Об этом сообщил его представитель Яхья Сариа. Хуситы воспринимают США и страны, входящие в НАТО, как союзников еврейского государства, а потому считают логичным нападать на корабли, принадлежащие этим странам.

По словам представителя движения «Ансар Аллах», в ходе атак использовались 37 беспилотников, и это стало ответом на обстрелы сектора Газа. Сариа подчеркнул, что нападения продолжатся, если Израиль не прекратит удары по палестинцам.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Мятежное движение хуситов «Ансар Аллах» в представлении ИИ

После атак хуситов в Красном море правительство Нидерландов объявило о намерении направить туда фрегат противовоздушной обороны Zr. Ms. Tromp, чтобы обеспечить защиту коммерческих судов. В Минобороны королевства уточнили, что военный корабль начнет свою миссию с конца марта.

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