В Израиле сообщили, миновала ли угроза от Ирана Галант: Израиль отразил основную часть атаки Ирана, но кампания еще не окончена

Фото: Ariel Hermoni/Israel Mod/Global Look Press

Йоав Галант

Израиль с помощью США и других союзников смог отразить основную часть атаки Ирана, но эта кампания еще не окончена, заявил министр обороны израильского государства Йоав Галант по итогам оперативного совещания с военным руководством. По его словам, которые приводит ТАСС, местным жителям следует сохранять повышенную бдительность.

Вместе с Соединенными Штатами и другими партнерами мы смогли защитить территорию Государства Израиль. Был причинен совсем незначительный ущерб — это результат впечатляющих действий Армии обороны Израиля. Кампания еще не окончена — мы должны оставаться бдительными и внимательно следовать предписаниям Армии обороны Израиля и службы командования тылом, — сказал он.

В Белом доме ранее сообщили, что президент США Джо Байден вечером 13 апреля провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В американской администрации пообещали поделиться с прессой деталями позднее.

Отмечалось, что Байден заявил о замечательной способности Израиля отражать даже беспрецедентные атаки. Американский президент пообещал поддерживать тесный контакт с Тель-Авивом. Однако неназванный высокопоставленный представитель администрации сообщил CNN, что Байден по телефону сделал предупреждение Нетаньяху. По его данным, Байден сказал, что США не будут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана.