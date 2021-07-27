В Израиле объяснили разлад с Россией по Сирии

Растущие разногласия между Израилем и Россией по Сирии связаны с неопытностью нового правительства еврейского государства, заявил NEWS.ru Ариэль Бульштейн, бывший советник Биньямина Нетаньяху. По его словам, у пришедшего к власти в этом году «Блока перемен» нет способности сделать всё необходимое для выстраивания грамотной коммуникации с российской стороной, которая была при предыдущем премьере.

Бульштейн признал, что в отношениях между Россией и Израилем сейчас меняется атмосфера.

Изменения в ситуации связаны с тем, что РФ, судя по сообщениям СМИ, начинает активно противодействовать израильской антитеррористической деятельности в Сирии. Это вызывает в Израиле серьёзные опасения, — отметил собеседник NEWS.ru.

Помимо этого, бывший советник Нетаньяху упомянул в качестве дополнительного фактора изменения в Белом доме, «где нынешний президент является значительно менее активной произраильской силой, чем был Дональд Трамп».

О том, что военный истеблишмент Израиля обеспокоен возросшим вниманием российских коллег к операциям ВВС Армии обороны (ЦАХАЛ) в небе над Сирией, сообщали израильские СМИ. За прошлую неделю российские официальные лица трижды выступали с заявлением о предотвращении воздушных атак еврейского государства на позиции сирийских правительственных сил. На этом фоне появились слухи, что Москва намерена всерьёз пересмотреть прежнюю позицию в отношении израильских операций на сирийской арене.