В Израиле объяснили, почему Нетаньяху может остановить операцию в Газе Политолог Ципис: Нетаньяху может свернуть операцию в Газе под давлением коалиции

Фото: Kobi Gideon/Israeli Gpo/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху (справа)

Не исключено, что премьер-министр Израиля Биньями Нетаньяху остановит военную операцию в секторе Газа под давление коллег по коалиции, сказал в беседе с NEWS.ru политолог Саймон Ципис. Однако, по его мнению, более вероятно, что ЦАХАЛ все же продолжит боевые действия.

Сомневаюсь, что операция после перемирия боевые действия прекратятся. Хотя, вынужден сделать оговорку, все возможно, — сказал эксперт.

Он отметил, что сейчас многие в правительственной коалиции недовольны политикой Нетаньяху и могут вынудить его остановить операцию. В то же время эксперт отметил, что израильский премьер отличается непредсказуемыми решениями.

В прошлом Израиль провел семь операций в секторе Газа, ни одна из них не была доведена до конца, и почти во всех случаях у власти был нынешний премьер. Возможно, он повторит то, что сделал в прошлом. Возможно, остановит операцию, не доведя ее до конца, — заключил политолог.

Ранее сообщалось, что израильские власти и палестинское движение ХАМАС договорились о временном перемирии в секторе Газа. По данным СМИ, боевые действия будут приостановлены на три дня. Кроме того, Израиль одобрил поставку в анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН.