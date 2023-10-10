В Израиле назвали место, где ХАМАС может удерживать заложников Политолог Векслер: ХАМАС удерживает заложников под землей, в тоннелях Газы

Фото: Majdi Fathi/Keystone Press Agency/Global Look Press

ХАМАС удерживает заложников где-то под землей, в тоннелях сектора Газа, заявил NEWS.ru военно-политический обозреватель Алекс Векслер. По его предположениям, одно из реальных мест, где могут удерживаться пленные, — под центральной больницей Шифа в Газе, где сконцентрированы палестинские больные и раненые.

Это многоэтажное здание, где вполне могут находиться военнопленные, — заявил Векслер.

По словам политолога, нет никаких вариантов эвакуации российских граждан из плена ХАМАС, так как члены этой организации бесплатно ничего не отдают. Он считает, что война между ХАМАС и ЦАХАЛ продлится еще долго, так как стороны зашли слишком далеко.

ХАМАС никогда не возвращал никого из пленных. В данном случае руководители движения вряд ли согласятся действовать даже через дипломатические каналы. По данным «Исламского джихада» (организация признана террористической и запрещена в России), члены движения удерживают около 30 человек. ХАМАС говорит, что у них 100–105 человек. Значит, в плену сейчас всего примерно около 130 человек, — заявил Векслер.

Ранее стало известно, что среди заложников, захваченных в плен членами радикального палестинского движения ХАМАС, находятся граждане России. Представитель движения Муса Абу Марзук заявил, что члены движения взяли в заложники десятки жителей Израиля, у которых есть второе гражданство, в том числе России и Китая. Он отметил, что организация поддерживает контакты с РФ по вопросу пленных.