В Израиле начали смягчать карантинные меры

https://static.news.ru/photo/a672f39a-114b-11eb-81f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press

Власти Израиля объявили о постепенном смягчении карантинного режима в стране из-за коронавируса.

В стране сняли запрет на отъезд от места проживания более чем на километр, разрешили ходить на пляжи и в национальные парки, а также собираться группами до десяти человек, сообщает «Интерфакс».

Жёсткие меры по сдерживанию коронавируса в Израиле были введены в сентябре.

По данным на 17 октября, суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Израиле упал до 351 человека, за сутки в стране умерли 20 пациентов с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Великобритания рассчитывает начать вакцинацию населения препаратом от AstraZeneca до конца 2020 года.