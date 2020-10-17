В Израиле начали смягчать карантинные меры

Власти Израиля объявили о постепенном смягчении карантинного режима в стране из-за коронавируса.
В стране сняли запрет на отъезд от места проживания более чем на километр, разрешили ходить на пляжи и в национальные парки, а также собираться группами до десяти человек,
Жёсткие меры по сдерживанию коронавируса в Израиле были введены в сентябре.
По данным на 17 октября, суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Израиле упал до 351 человека, за сутки в стране умерли 20 пациентов с COVID-19.
Ранее NEWS.ru писал, что Великобритания рассчитывает начать вакцинацию населения препаратом от AstraZeneca до конца 2020 года.