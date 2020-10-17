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Ближний Восток

В Израиле начали смягчать карантинные меры

17:07, 18 октября 2020 25
Фото: Gil Cohen Magen/Xinhua/Global Look Press

Власти Израиля объявили о постепенном смягчении карантинного режима в стране из-за коронавируса.

В стране сняли запрет на отъезд от места проживания более чем на километр, разрешили ходить на пляжи и в национальные парки, а также собираться группами до десяти человек, сообщает «Интерфакс».

Жёсткие меры по сдерживанию коронавируса в Израиле были введены в сентябре.

По данным на 17 октября, суточный прирост новых случаев заражения коронавирусом в Израиле упал до 351 человека, за сутки в стране умерли 20 пациентов с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что Великобритания рассчитывает начать вакцинацию населения препаратом от AstraZeneca до конца 2020 года.

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