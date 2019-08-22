https://static.news.ru/photo/36c8be42-c4dc-11e9-9cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.ir

Военные Ирана продемонстрировали зенитный ракетный комплекс отечественного производства Bavar-373.

Новая система была представлена по приказу президента Хасана Роухани. По характеристикам она близка к российскому С-400. По словам иранского лидера, это свидетельствует о том, что ВПК продолжает успешную работу даже в условиях американских санкций.

Министр обороны Амир Хатами отметил, что с помощью этой системы ПВО военные смогут обнаруживать самолёты, а затем их уничтожать на расстоянии в 200 км, передаёт Al Mayadeen .

Ранее президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в скором времени ужесточит санкции, наложенные на Иран. Причина — нарушение «ядерной» сделки, заключённой администрацией его предшественника Барака Обамы, писал News.ru.