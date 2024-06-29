В Иране не смогли выбрать президента Ни один из кандидатов в президенты Ирана не набрал нужное количество голосов

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Кандидаты в президенты Ирана не набрали необходимого количества голосов на выборах, информирует IRNA со ссылкой на председателя избирательной комиссии страны Мосхена Эслами. Второй тур пройдет в пятницу, 5 июля, передает РИА Новости.

В связи с тем, что ни один из кандидатов не смог набрать большинство голосов, по закону, будет проведен второй тур выборов. <...> пройдет по всей стране в пятницу, 5 июля, — сказал Эслами.

Голосование на президентских выборах прошло в Иране 28 июня. Избирательные участки работали с 08:00 до 00:30

По данным агентства, подсчитаны более 24,5 млн голосов избирателей, которые они отдали на более чем 58 тысячах участков в 482 областях Ирана. В результате первого тура в лидеры выбился реформист Масуд Пезашкиан, набравший более 10,4 млн голосов. Соперник политика, кандидат от консервативного крыла Саил Джалили отстает от него примерно на миллион избирателей. Замкнул тройку лидеров Мохаммад Багер Галибаф.

Внеочередные выборы проходят в Иране после гибели президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе в мае. На пост претендуют четыре кандидата. Только один из них не принадлежит консервативному лагерю.