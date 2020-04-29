В Иране число летальных исходов с коронавирусом приблизилось к 6 тысячам

https://static.news.ru/photo/0145e4f2-8a07-11ea-82a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz /Global Look Press

Число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом в Иране приблизилось к шести тысячам, сообщил представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования страны.

Число смертельных случаев среди пациентов, у которых был выявлен новый коронавирус, достигло 5957, — приводит его слова агентство ISNA.

Он также отметил, что на территории Ирана за последние сутки было зафиксировано 1073 новых случая инфицирования.

При этом общее число заболевших достигло отметки в 93 657 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Ирана решили принять избирательный подход к введению или снятию ограничений, направленных на борьбу с коронавирусом. Страну разделят на зоны в зависимости от степени распространения COVID-19.