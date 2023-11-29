В ХАМАС заявили о желании продлить перемирие с Израилем ХАМАС готово заключить всеобъемлющее или частичное соглашение с Израилем

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

ХАМАС желало бы продлить перемирие с Израилем в секторе Газа, сообщил член политбюро палестинского движения Гази Хамад. По его словам, которые приводит телеканал CNN, палестинцы используют все имеющиеся у них козыри на переговорах ради достижения цели. Хамад также отметил, что ХАМАС поддерживает контакт с Катаром и Египтом и готово заключить всеобъемлющее или частичное соглашение.

Мы стремимся продлить перемирие, чтобы остановить агрессию раз и навсегда, используя имеющиеся у нас козыри, — сказал представитель движения.

Он добавил, что всеобъемлющее соглашение касается освобождения пленных израильских бойцов в обмен на освобождение всех палестинских заключенных. В рамках частичного соглашения речь будет идти о гражданских лицах.

Ранее сообщалось, что палестинская группировка объявила о готовности обсудить с Тель-Авивом условия освобождения попавших в плен солдат израильской армии. Такую инициативу назвали важным шагом со стороны ХАМАС, поскольку в первую очередь мировое сообщество интересует освобождение гражданских заложников.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что страна продолжит боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников. Он подчеркнул, что главной задачей страны является уничтожение ХАМАС.