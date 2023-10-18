В ГД назвали единственный способ урегулировать конфликт Израиля и Палестины Депутат Новиков: конфликт Израиля и Палестины решается на основе резолюций ООН

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Единственным и наилучшим вариантом окончания израильско-палестинского конфликта будет заявление всех заинтересованных сторон о готовности сесть за стол переговоров и искать пути решения на основе резолюций ООН, которые предполагали создание на этой территории государственности как для израильтян, так и для палестинцев, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, Россия уже включилась в разрешение этой ситуации, несмотря на то что там завязан тяжелый узел. Новиков напомнил, что президент России Владимир Путин до поездки в Пекин провел переговоры со всеми включенными в конфликт сторонами.

В разрешении этого конфликта принимало участие большое количество стран, принимались необходимые резолюции ООН. Если мы говорим о наилучшем варианте в этой весьма плохой ситуации и ищем наиболее короткий путь для разрешения конфликта, не исходим из того, что кто-то кого-то должен победить, уничтожить, тогда оптимальным было бы заявление всех участников конфликта и интересантов о готовности сесть за стол переговоров и искать решения на путях тех резолюций ООН, которые предполагали, что на этой территории право на государственность будут иметь как израильтяне, так и палестинцы, — сказал Новиков.

Депутат добавил, что вклад России вновь может оказаться весьма важным в урегулировании конфликта. По его мнению, было бы неправильно уклоняться от этой роли, когда гибнет огромное количество людей и возникает новая гуманитарная катастрофа.

Ранее Армия обороны Израиля опубликовала расшифровку разговора, как утверждается, двух участников ХАМАС, которые обсуждают удар по больнице «Аль-Ахли» в Газе. Согласно записи, палестинские бойцы приходят к выводу, что боеприпас принадлежал палестинской группировке «Исламский джихад» (движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По их словам, на это указывают осколки ракеты.