В Газе раскрыли количество жертв из-за действий Израиля Минздрав Газы: более 30,2 тысячи палестинцев погибли из-за операции Израиля

Фото: Khaled Daoud/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 30,2 тысячи палестинцев стали жертвами в ходе военной операции Израиля на территории сектора Газа, начавшейся 7 октября 2023 года, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав палестинского анклава. По данным ведомства, в результате боевых действий пострадало более 71 тысячи палестинцев.

В результате действий израильских сил в Газе на сегодняшний день погибли 30 228 человек, — сказано в сообщении.

Также сообщается, что при атаках Израиля за минувшие сутки погибли 193 человека, еще 920 получили ранения различной степени тяжести. При этом в Минздраве подчеркнули, что жители сектора Газа практически остались без возможности получить какую-либо медицинскую помощь, поскольку военные Израиля во время операции вывели из строя 31 больницу из 36, а оставшиеся медцентры работают с перебоями из-за нехватки топлива.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что пришел в ужас после новости о массовом убийстве жителей Газы, которые стояли в очереди за гуманитарной помощью. По его словам, произошедшее можно назвать «кровавой бойней», такие жертвы абсолютно неприемлемы.

До этого сообщалось о гибели десятков палестинцев в результате израильских авиаударов по разным районам сектора Газа. Под огнем, как уточняет WAFA, оказались жилые кварталы и лагерь беженцев.