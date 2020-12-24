Удары по Багдаду: Иран проверяет терпение США

Администрация президента США Дональда Трампа в очередной раз допускает вывод своей дипломатической миссии из Багдада в ответ на обстрел столичной «зелёной зоны», который произошёл в минувшие выходные. Несмотря на то что никто из американцев в результате нападения не пострадал, сама атака стала крупнейшей за последнее десятилетие.

О том, что власти США снова рассматривают возможность закрытия посольства в иракской столице, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники. Такой вариант накануне обсудили госсекретарь Майк Помпео, и. о. министра обороны Кристофер Миллер и помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Они встречались с целью обдумать возможные варианты противодействия непрекращающимся обстрелам американских объектов на территории Ирака. Повод для дискуссии дали произошедшие в минувшие выходные атаки на «зелёную зону» Багдада — квартал, где находятся иностранные дипломатические учреждения. Как заявили изданию Wall Street Journal источники в администрации президента США, всего по этому району была выпущена 21 ракета. Примерно половина снарядов упали на территории американского посольства. Военные называют произошедшее одной из крупнейших атак за последнее десятилетие в Багдаде.

Белый дом почти сразу возложил ответственность за случившееся на поддерживаемые Ираном вооружённые формирования, состоящие из местных шиитов.

Наше посольство в Багдаде в воскресенье подверглось ракетному обстрелу, — написал Дональд Трамп в Twitter. — Несколько ракет упали. Угадайте, откуда они были: Иран. Теперь мы слышим звуки новых атак против американцев в Ираке. Мой дружеский совет Ирану: если кто-то из американских граждан погибнет, я привлеку Иран к ответственности. Подумайте.

Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global lOok Press

В свою очередь глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи отметил, что неясно, была ли атака организована по инициативе ополчения, которое поддерживается иранской военной элитой, или же стала результатом прямого указания из Тегерана. Так или иначе, американские официальные лица выразили уверенность в том, что оружие, из которого вёлся обстрел, было иранского производства.

Я не знаю, в какой степени здесь замешан Иран, — сказал генерал Маккензи в разговоре с Wall Street Journal. — Мы не стремимся к войне, и я на самом деле не верю, что они (иранцы. — NEWS.ru) делают на неё ставку.

Дискуссии вокруг последнего обстрела ведутся в критический момент, когда администрация Трампа вводит «прощальные» пакеты санкций против Тегерана. Иранское руководство хотят успеть «наказать», пока избранный президент Джо Байден ещё не приведён к присяге. Сама иранская элита в последние месяцы пыталась убедить своих ставленников в Ираке прекратить нападения на американские объекты, чтобы не провоцировать эскалацию.

Сигнал о том, что США готовы к любому варианту, должна была отправить американская подводная лодка с крылатыми ракетами, которая вошла на этой неделе в Персидский залив. Как говорят официальные лица в разговорах с журналистами, это развёртывание было частью широкой стратегии запугивания иранского руководства. Нагнетание страха происходит на фоне приближения 3 января — годовщины убийства командующего силами «Кудс» в составе иранского Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани, который был устранён в результате американского удара в Ираке. В Пентагоне допускают, что лояльные Ирану силы попытаются предпринять некоторые шаги в рамках демонстративной акции возмездия.