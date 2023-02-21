Ученый назвал сроки нового землетрясения в Турции Ученый Пулинец предрек Турции новое землетрясение в ближайшие недели

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Следующее землетрясение может произойти в Турции в ближайшие недели, заявил в беседе с NEWS.ru доктор физико-математических наук Сергей Пулинец. По его словам, толчки будут менее ощутимы, однако они могут привести к новым жертвам и пострадавшим.

Несомненно, в ближайшее время мы станем свидетелями афтершока нового землетрясения. Причем новых толчков на юго-востоке Турции стоит ждать в течение ближайших нескольких недель. Правда, сами толчки будут уже менее ощутимы. Но это не отменяет вероятности появления новых жертв и пострадавших, — сказал Пулинец.

Накануне на юго-востоке Турции произошли два новых землетрясения. По данным сейсмологов, магнитуда толчков составила 6,4 и 5,8, они произошли с разницей в 17 минут. Местные СМИ сообщали, что в районе Дефне провинции Хатай несколько домов оказались полностью разрушенными. Также подземные толчки ощущались в Египте, Израиле, на Кипре, в Ливане и Сирии. По последним данным, в результате катаклизма в Турции погибли шестеро человек и пострадали более 300.

Геолог, профессор Стамбульского университета Окан Туйсуз утверждает, что данное землетрясение не было афтершоком после разрушительного удара 6 февраля — оно стало самостоятельным подземным толчком на линии разлома. Он предупредил, что в дальнейшем стоит ожидать новых землетрясений подобной мощности.