Тюрьма за поцелуй: что ещё нельзя делать туристам в Эмиратах

В Объединённых Арабских Эмиратах задержаны 12 девушек за съёмки на балконе в обнажённом виде. По информации генконсульства Украины, среди них 11 украинок, при этом российское диппредставительство не подтверждает информацию о том, что под арест попали россиянки. Дипломаты в таких случаях мало что могут сделать: законы ОАЭ, основанные на нормах шариата, одинаково сурово карают как местных жителей, так и иностранцев. Попасть в тюрьму в стране можно за куда более безобидные вещи: известен случай британки, севшей за решётку на год из-за секса вне брака.

Полиция ОАЭ пояснила инцидент с задержанием девушек, опубликовав сообщение в Twitter. В нём дана ссылка на статью 361 Федерального уголовного кодекса страны, запрещающую «публичные непристойные призывы, песни и речи, а также склонение к разврату в любой форме» под страхом заключения сроком до полугода и штрафа до 5000 дирхамов ($1361). Появление голых девушек на балконе, доступном всеобщему обозрению, судя по всему, было классифицировано как склонение к разврату.

Организаторам фотосъёмки грозит более суровая кара. Законы страны предусматривают тюремный срок от года и штраф до 500 тыс. дирхамов (около $136 тыс.) за производство, передачу, публикацию и использование порнографии или любых материалов, подрывающих общественную мораль. Если имело место принуждение к производству порнографии или проституции, тюремный срок увеличивается до 10 лет.

Для туристов сделаны некоторые поблажки, например, им разрешено употреблять алкоголь в барах при отелях. Внутри туристических заведений не действует и строгий дресс-код, запрещающий женщинам носить открытую или облегающую одежду. Но как только туристы покидают отель или по неосторожности попадают в поле внимания правоохранителей, законы для них становятся такими же строгими, как для жителей ОАЭ.

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Хорошо известен случай британки, которая в 2017 году получила год тюремного срока за секс вне брака. Половой контакт произошёл по обоюдному согласию, но женщина имела неосторожность доложить на своего ухажёра в полицию за то, что он начал слать ей сообщения с угрозами. Подданная Соединённого Королевства, конечно, не ожидала, что полиция накажет и её саму за несоблюдение норм шариата.

Неженатым парам запрещено снимать одну комнату в эмиратских отелях. Тюрьма может грозить и за ругательства или демонстрацию неприличных жестов на публике.

Законы в Объединённых Арабских Эмиратах не так суровы, как в соседней Саудовской Аравии. Так, эмиратские женщины имеют право появляться на улице без сопровождения мужчины, водить машины (не так давно в Саудовской Аравии женщинам тоже разрешили садиться за руль), работать, голосовать на выборах, владеть собственностью и наследовать её. Однако им нужно разрешение мужчины-родственника для того, чтобы выйти замуж. Впрочем, неформальные правила поведения зачастую бывают жёстче, чем законы. Так, российское генконсульство в Дубае советует россиянкам ходить по улице в сопровождении мужчин или группами.

Следует помнить, что местное законодательство, основанное на шариате, рассматривает некоторые формы поведения, противоречащие мусульманской этике, в качестве серьёзных, уголовно наказуемых правонарушений, — предупреждает российское диппредставительство. — Характерным примером в этом контексте является публичное проявление чувств (объятия или поцелуи), за которое в ОАЭ полагается тюремный срок.

Дипломаты добавляют, что в отношении россиян не раз инициировались судебные разбирательства в ОАЭ, в результате которых они месяцами не могли вернуться на родину. Чаще всего это были случаи, связанные с употреблением алкоголя. Хотя на территории отелей оно формально разрешено, за появление на улице в нетрезвом виде можно получить как штраф, так и реальный срок, отменить который можно будет только при помощи адвокатов. В то же время при соблюдении местных правил поведения генконсульство характеризует ОАЭ как безопасную для российских туристов страну.