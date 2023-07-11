Тюрколог объяснил, почему Турцию не пустят в ЕС Тюрколог Образцов: христианская Европа опасается принимать в свой состав огромную массу мусульман

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Турция давно получила отчетливый сигнал Запада о том, что главная преграда на ее пути в Евросоюз имеет сугубо религиозный, а не политический или экономический характер, заявил NEWS.ru доцент Санкт-Петербургского университета, тюрколог Алексей Образцов. Он добавил, что именно из-за этого ее тормозят на пороге Евросоюза с конца 90-х годов.

ЕС строился в том числе и на идеологическом фундаменте — это своеобразный союз христианских стран, пусть и не всегда ортодоксальных, но у них свои ценности. А в 85-миллионной Турции проживает 90% мусульман, — полагает тюрколог.

Как считает Образцов, у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана после победы на президентских выборах появился новый запас прочности, после чего он решил «вывалить все аргументы на стол» в диалоге с ЕС. По мнению Образцова, в диалоге с Брюсселем Анкара приводит свои аргументы.

Она говорит Европе примерно так, только на дипломатическом языке: ребята, вы вымираете, у вас падает демография. Уже десятилетие как в Европе отрицательные показатели прироста населения. А в Турции — они положительные, при этом там преобладают не пенсионеры, а люди до 55 лет. Это рабочие руки, — рассказал тюрколог.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция сняла вето на прием Швеции в Североатлантический альянс, а Стокгольм в ответ пообещал поддержать членство Турции в Евросоюзе.