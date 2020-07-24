Высшее командование Вооружённых сил (ВС) Турции «отправило» на пенсию влиятельнейших генералов, добывавших президенту Реджепу Тайипу Эрдогану победу в Сирии. Соответствующие решения приняты на ежегодном заседании Высшего военного совета, в ходе которого, как правило, определяются все кадровые перестановки. В экспертной среде видят признаки того, что турецкий лидер хочет усилить лояльность в армейской среде, однако речь об изменении его политики в Сирии и Ливии пока не идёт.
В задачи Высшего военного совета входят все кадровые решения, касающиеся высокопоставленных армейских деятелей. По
Официальная причина их ухода — пенсия. Незадолго до заседания Высшего военного совета в отставку отправился командующий Военно-морскими силами (ВМС) Турции Джихат Яйджы, который был автором меморандумов о взаимопонимании между Анкарой и Триполи, давших формальную основу для турецкой операции в Ливии.
В разговоре с NEWS.ru турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас обратил внимание на то, что заседания Высшего военного совета Турции сильно изменились.
Если раньше решения обсуждались и принимались в течение нескольких дней, то к 2020 году этот процесс стал занимать не более 45 минут. Последнее заседание войдёт в историю как самое короткое. Это во многом ещё раз демонстрирует, что верхушка политической власти и лично Эрдоган с помощью разведуправления Турции определяют тот состав высшего командования армии, который устраивает непосредственно их. Повышение или изменение в ранге во многом зависит от того, насколько тот или иной кандидат лоялен действующей власти, насколько «благонадёжен».
После путча 2016 года турецкие ВС лишились почти 45% высшего военного командования — генералов и адмиралов. Однако верхушка военной власти не меняется уже несколько лет, отмечает Хас. Не изменилась она и после заседания Высшего военного совета: глава Генштаба, ВВС, сухопутных войск и морских сил остались на своих местах.
Это говорит о том, что сегодня для верхушки политической элиты Турции ситуация складывается таким образом, что нет необходимости заново «мешать карты», ведь все знают свою роль и занимаемое место. Говоря иносказательно, главный игрок пока не намерен сдавать своих «тузов». Ведь, как известно, именно эти высокопоставленные лица играли непосредственную роль в событиях 15 июля 2016 года, — говорит турецкий политолог.
Тем не менее Хас считает предсказуемым и в то же время любопытным то, что два широко известных турецкому обществу военачальника — Метин Темель и Зекаи Аксакаллы — лишились своих постов. Аналитик напоминает, что Аксакаллы — руководитель первой операции турецкой армии в Сирии — «Щит Евфрата», в то время как Темель — руководитель «Оливковой ветви». Что касается третьего военачальника — Яйджы, то его фактически вынудили подать в отставку по собственному желанию несколько месяцев назад несмотря на то, что для Эрдогана он был человеком «номер один» в Ливии, говорит Хас. Он отмечает, что все трое ушедших в отставку имеют непосредственное отношение к событиям путча, вызывающим большое число вопросов.
Тот факт, что эти военные именно сейчас отстранены от должностей, говорит об истечении их «срока годности», — уверен эксперт. — Можно сказать, что на место старых «героев» приходят новые, удовлетворяющие власть. В то же время говорить о том, что политика Анкары в Сирии и Ливии изменится, пока не приходится, так как главные «на земле» — генералы Метин Гюрак и Халил Сойсал — были повышены в звании.
Хас заметил, что Темель, Аксакаллы и Яйджы ранее вступили в конфликт с министром национальной обороны Хулуси Акаром. Их единовременный уход подтверждает постепенное увеличение его веса. В то же время, принимая во внимание тот факт, что главы Генштаба, ВВС, сухопутных и морских сил остались на своих местах, можно сказать, что у Анкары есть желание поддерживать хрупкий баланс сил среди различных фракций в армии, заключил турецкий аналитик.
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