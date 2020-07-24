Высшее командование Вооружённых сил (ВС) Турции «отправило» на пенсию влиятельнейших генералов, добывавших президенту Реджепу Тайипу Эрдогану победу в Сирии. Соответствующие решения приняты на ежегодном заседании Высшего военного совета, в ходе которого, как правило, определяются все кадровые перестановки. В экспертной среде видят признаки того, что турецкий лидер хочет усилить лояльность в армейской среде, однако речь об изменении его политики в Сирии и Ливии пока не идёт.

В задачи Высшего военного совета входят все кадровые решения, касающиеся высокопоставленных армейских деятелей. По итогам нынешнего заседания срок полномочий 35 генералов и адмиралов ВС Турции был продлён на один год, а «период годности» 294 полковников — на два. В рамках этих решений 17 генералов и адмиралов получили звание более высокого ранга. Отставка коснулась 30 адмиралов и генералов. Среди них — Метин Темель и Зекаи Аксакаллы, которые командовали турецкими военными операциями в Сирии и имели образ народных героев.

Официальная причина их ухода — пенсия. Незадолго до заседания Высшего военного совета в отставку отправился командующий Военно-морскими силами (ВМС) Турции Джихат Яйджы, который был автором меморандумов о взаимопонимании между Анкарой и Триполи, давших формальную основу для турецкой операции в Ливии.

В разговоре с NEWS.ru турецкий политолог, кандидат политических наук Керим Хас обратил внимание на то, что заседания Высшего военного совета Турции сильно изменились.

Если раньше решения обсуждались и принимались в течение нескольких дней, то к 2020 году этот процесс стал занимать не более 45 минут. Последнее заседание войдёт в историю как самое короткое. Это во многом ещё раз демонстрирует, что верхушка политической власти и лично Эрдоган с помощью разведуправления Турции определяют тот состав высшего командования армии, который устраивает непосредственно их. Повышение или изменение в ранге во многом зависит от того, насколько тот или иной кандидат лоялен действующей власти, насколько «благонадёжен». Керим Хас турецкий политолог турецкий политолог

После путча 2016 года турецкие ВС лишились почти 45% высшего военного командования — генералов и адмиралов. Однако верхушка военной власти не меняется уже несколько лет, отмечает Хас. Не изменилась она и после заседания Высшего военного совета: глава Генштаба, ВВС, сухопутных войск и морских сил остались на своих местах.

Это говорит о том, что сегодня для верхушки политической элиты Турции ситуация складывается таким образом, что нет необходимости заново «мешать карты», ведь все знают свою роль и занимаемое место. Говоря иносказательно, главный игрок пока не намерен сдавать своих «тузов». Ведь, как известно, именно эти высокопоставленные лица играли непосредственную роль в событиях 15 июля 2016 года, — говорит турецкий политолог.

Зекаи Аксакаллы Korgeneral Zekai Aksakalli/facebook.com

Тем не менее Хас считает предсказуемым и в то же время любопытным то, что два широко известных турецкому обществу военачальника — Метин Темель и Зекаи Аксакаллы — лишились своих постов. Аналитик напоминает, что Аксакаллы — руководитель первой операции турецкой армии в Сирии — «Щит Евфрата», в то время как Темель — руководитель «Оливковой ветви». Что касается третьего военачальника — Яйджы, то его фактически вынудили подать в отставку по собственному желанию несколько месяцев назад несмотря на то, что для Эрдогана он был человеком «номер один» в Ливии, говорит Хас. Он отмечает, что все трое ушедших в отставку имеют непосредственное отношение к событиям путча, вызывающим большое число вопросов.

Тот факт, что эти военные именно сейчас отстранены от должностей, говорит об истечении их «срока годности», — уверен эксперт. — Можно сказать, что на место старых «героев» приходят новые, удовлетворяющие власть. В то же время говорить о том, что политика Анкары в Сирии и Ливии изменится, пока не приходится, так как главные «на земле» — генералы Метин Гюрак и Халил Сойсал — были повышены в звании.

Хас заметил, что Темель, Аксакаллы и Яйджы ранее вступили в конфликт с министром национальной обороны Хулуси Акаром. Их единовременный уход подтверждает постепенное увеличение его веса. В то же время, принимая во внимание тот факт, что главы Генштаба, ВВС, сухопутных и морских сил остались на своих местах, можно сказать, что у Анкары есть желание поддерживать хрупкий баланс сил среди различных фракций в армии, заключил турецкий аналитик.