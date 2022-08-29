Триполи в огне: Ливии срочно требуется новый мирный план Россия и Турция пытались помирить ливийцев, но потом все пошло прахом

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Последствия столкновений в Триполи

Бои в Триполи, вспыхнувшие в прошедшую пятницу и продолжавшиеся весь день в субботу, унесли жизни более 30 ливийцев, еще около 150 человек получили ранения. По итогам боестолкновений ливийская столица полностью перешла под контроль главы правительства национального единства (ПНЕ) Абдульхамида Дбейбы, в то время как силы его оппонента из параллельного правительства национальной стабильности (ПНС) Фатхи Башаги были вынуждены выйти из Триполи.

По итогам двух дней боев Дбейба значительно укрепил свои позиции в Ливии, однако это способно лишь закрепить внутриливийский раскол и вряд ли будет способствовать единству. Собственно, этот же тезис полностью применим и к тому гипотетическому сценарию, в котором победу одержал бы Башага.

Западный план урегулирования нежизнеспособен

Всё это также свидетельствует о крахе усилий по навязыванию стране форматов урегулирования под эгидой западных дипломатов и по их лекалам, без учета местной специфики. Каждый раз представители США и ведущих европейских столиц (чьи представители, такие как словак Ян Кубиш или американский дипломат Стефани Уилльямс, также действуют и от имени ООН) совершают одни и те же ошибки. То они акцентируют внимание на второстепенных вопросах урегулирования, превращая их в основополагающие — например, на выводе из страны иностранных военных и вооруженных группировок. То, наоборот, возвращаются к вроде бы приоритетным темам повестки, но лишь тогда, когда шансов на их имплементацию практически не остается. Это касается, в частности, проведения в стране президентских и парламентских выборов.

Все это привело к тому, что два ливийских параллельных правительства, каждое из которых получало международную поддержку и было названо легитимным, перешли к открытому вооруженному противостоянию. Безусловно, здесь сыграли роль и украинские события, и отвлечения на них главных международных акторов на ливийским поле. Ливийская тема, вероятно, будет еще долгое время оставаться на повестке дня и потребует новых мер по урегулированию кризиса.

Запад срывает мирные усилия России и Турции

Надо напомнить, что установление относительного затишья и режима прекращения огня между противоборствующими силами явилось результатом деятельности России и Турции. Когда после неудачной попытки ливийского военачальника Халифы Хафтара отобрать Триполи у главы правительства национального согласия Фаиза Сарраджа в ходе кампании 2019–2020 годов. Тогда Москва и Анкара смогли согласовать линию разграничения сторон по линии Сирт — Джуфра и остановить боевые действия.

Однако, США и их европейские союзники постарались не допустить, чтобы Россия и Турция смогли решить ливийский вопрос без их участия. Поэтому Запад был вынужден более активно вмешаться в ливийское урегулирование. Отсюда и повышенное внимание к теме иностранных военных в Ливии, от которых Запад всячески пытался избавиться и делал этот вопрос основополагающим. Речь шла о турецких военнослужащих в этой стране и протурецких наемниках из Сирии, действовавших на стороне Сарраджа в ходе конфликта, а также — поддерживавших Хафтара ЧВК, которым приписывалось российское происхождение. Очевидно, это был не тот вопрос, от которого зависела судьба ливийского мирного процесса, но именно он отвлекал все внимание западных дипломатов от действительно важных вопросов межливийского диалога. Это, в частности, привело к срыву запланированных на 24 декабря 2021 года выборов.

В свою очередь сами западные дипломаты, курирующие деятельность Миссии ООН по поддержке Ливии (UNSMIL), также были непоследовательны в своих инициативах. Так, Уилльямс при формировании правительства национального единства (ПНЕ) и Президентского совета обратилась к созданному по инициативе ООН Ливийскому форуму национального диалога (ЛФНД), который путем голосования по спискам в феврале 2021 года выбрал в качестве главы Президентского совета Мухаммада Менфи, а в качестве главы ПНЕ — Абдульхамида Дбейбу, находившихся в одном списке.

Однако уже новый глава UNSMIL Ян Кубиш, как представляется, совершил непростительную ошибку, не просто согласившись с ведущей ролью палаты представителей в организации и проведении выборов, но и признав закон ее председателя Акилы Салеха о выборах, который вряд ли может вообще считаться законом, так как он был просто подписан, а не проголосован. Надо упомянуть, что легитимность ливийской палаты представителей под большим вопросом: на выборах в 2014 году приняло участие менее 20% ливийских избирателей, а выборы были объявлены верховным судом несостоявшимися, сама же палата не переизбиралась с 2014 года и практически никогда не могла собрать кворум, так как часть ее депутатов, не согласных с решениями ее председателя, переехали из Тобрука в Триполи.

Фото: Felix Zahn/photothek.net via www/Global Look Press Глава UNSMIL Ян Кубиш

Когда на должность временно исполняющего обязанности спецпосланника ООН вновь вернулась Уилльямс, уже занимавшая до Кубиша эту же должность, то она попыталась реанимировать роль Форума национального диалога (ЛФНД), еще больше запутав ситуацию. Так, когда ООН фактически признала роль палаты представителей, главенствующей в плане организации выборов, попытка вновь забрать эти полномочия у палаты и вернуть их ЛФНД, привели лишь к отмене выборов и возникновению двух параллельных правительств. То есть заседающего в Триполи ПНЕ Дбейбы, черпающего свою легитимность из решений ЛФНД времен «первого пришествия» Уилльямс, и разместившегося в Сирте и безуспешно пытающегося «въехать» в ливийскую столицу ПНС Башаги, назначенного палатой представителей с «благословения» Кубиша.

Соответственно, и нынешний кризис в ливийской столице связан во многом с отсутствием каких-либо подвижек в деятельности Стефани Уилльямс, которая, собственно, и не обладала соответствующими полномочиями от СБ ООН, но тем не менее пыталась продолжать вмешиваться в ливийское урегулирование, лишь усугубляя ситуацию.

Таким образом, теперь ошибки предшественников будет вынужден исправлять новый специальный посланника генсека ООН по Ливии. Однако будет ли утвержден в этой должности уже номинированный на нее сенегальский дипломат Абдуллай Битали или это окажется кто-то другой — нет полной ясности.

Борьба за Ливию имеет первостепенное значение прежде всего для стран Евросоюза, так как эта страна является ближайшим источником углеводородов для европейских государств, а сама располагает весьма существенными запасами нефти и газа. Это становится особо актуальным на фоне нефтяных и газовых санкций, введенных Европой против России.

Однако, казалось бы, что Европа заинтересована в стабильности в Ливии, но по факту выходит, что своими действиями европейские и американские дипломаты и военные провоцируют новые витки напряженности в этой стране, пытаясь играть на противоречиях между ведущими ливийскими игроками для того, чтобы закрепить собственное влияние в этой стране и не допустить усиления позиции России и Турции.

Фото: Yousef/ТАСС Последствия столкновений в Триполи

Где Дбейба, там и Башага

В целом позиция России выглядит последовательной. В процессе выдвижения и утверждения кандидатуры Башаги на пост нового главы правительства участвовали военачальник Халифа Хафтар, председатель палаты представителей Агила Салех и бывший вице-премьер Ахмед Майтек, ранее считавшиеся фаворитами Москвы в Ливии.

С другой стороны, отношения между Россией и правительством Дбейбе также были весьма плодотворными. Стороны совместно работали над реализацией экономических проектов в сфере нефтедобычи, созданием постоянно действующих межгосударственных структур и даже налаживанием контактов в военной сфере. Поэтому, когда Москва заявила о своей поддержке Башаги, она не включила никаких негативных комментариев в адрес правительства Дбейбы. Для Москвы ответственными за политический кризис в стране считаются UNSMIL и ее глава, американский дипломат Стефани Уилльямс. Поддержка Уилльямс Дбейбе из GNU после отмены выборов, назначенных на 24 декабря 2021 года, также отражала точку зрения Вашингтона, но с того момента ситуация несколько изменилась. В частности, США начали тесно работать с правительством Башаги. Последний в результате стал активно публиковать заявления с осуждением российской СВО на Украине, а в начале июня посетил США, где провел некие закулисные переговоры. Поэтому и продолжение сотрудничества России с правительством Дбейбы можно считать вполне оправданным, особенно на фоне его последних успехов.