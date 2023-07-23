Times of Israel: порядка 500 резервистов Израиля бойкотировали службу

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Порядка 500 резервистов управления военной разведки Израиля отказались от службы в знак протеста против судебной реформы, передает Times of Israel. Он остановили службу «до дальнейшего уведомления».

Несмотря на то, что мы неоднократно призывали к переговорам и достижению общих договоренностей по рассматриваемым вопросам, к сожалению, не только переговоры в резиденции президента не увенчались успехом, но и правительство продолжает все более настойчиво продвигать переворот, — написали резервисты в своем письме.

Ранее протестующие перекрыли улицу Каплан в центральной части Тель-Авива. Люди вышли продемонстрировать свое недовольство судебной реформой, инициированной правительством Биньямина Нетаньяху.

По всему Израилю прошли протесты в рамках общенационального «дня сопротивления». В результате демонстраций было перекрыто множество дорог и автомагистралей.

Те, кто выступают против судебной реформы, боятся, что идея правительства ограничит влияние Верховного суда на процесс принятия основных законодательных актов и предоставит парламенту возможность оспаривать его решение. Противники инициативы несколько месяцев выходят на массовые протесты.