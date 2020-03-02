Исламистское движение «Талибан» (организация запрещена на территории России) объявило о завершении периода «снижения уровня насилия» в Афганистане. Группировка возобновила военные действия против правительственных сил.
Соответствующее заявление сделал один из представителей движения. Остальные подробности остаются неизвестны.
29 февраля 2020 года американский госсекретарь Майкл Помпео подписал мирное соглашение с талибами. Глава иранского МИД Джавад Зариф назвал капитуляцией завершение многолетней военной кампании США в Афганистане.
NEWS.ru писал ранее, что власти Исламской республики отказались освобождать пленных талибов, несмотря на мирное соглашение с американцами.
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