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Правительство Иордании сообщило о перво случае заражения коронавирусом. Болезнь обнаружили у путешественника, который недавно вернулся из Италии.

Это уже не первый случай, когда туристы привозят заболевание к себе на родину. Ранее подозрение на коронавирус нового типа подтвердили у гражданина РФ, который в конце февраля вернулся из Италии....